Les 221 places en résidence au Cégep de Sherbrooke sont déjà occupées pour l’automne.

La moitié des chambres ont été réservées en priorité aux étudiants qui seront de retour à l'automne et les autres ont trouvé preneur en quelques heures seulement. Au total, 220 étudiants figurent sur la liste d’attente.

La situation est similaire pour les 700 chambres du campus de l’Université de Sherbrooke. Il y a actuellement autant de chambres louées que d’étudiants en attente d'une place.

Les étudiants sont redirigés vers des plateformes de location pour trouver un logement, faute de places sur les campus. Les établissements d'étude font appel à la communauté étudiante et à la population de Sherbrooke pour libérer des chambres, mais la demande est grandissante et les logements manquent.

« Pour les étudiants, la situation est identique à l'ensemble de la population du Québec, soit le manque de logements abordables. » — Une citation de Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante de l’Université de Sherbrooke

Partir, pas simple

Émile Morin a 17 ans et termine son parcours à l’école secondaire du Triolet de Sherbrooke à la fin du mois du juin. À l'automne, il souhaite entamer ses études dans l’est de la province, à Gaspé.

En janvier, j'ai envoyé ma demande pour intégrer le programme de tourisme d’aventure au cégep de la Gaspésie et des Îles. J’ai eu une réponse positive à la fin du mois de mars. Dans la même journée, j'ai fait ma demande pour avoir une chambre dans les résidences. J’ai eu une réponse il y a quatre semaines, dans laquelle on me disait que je n’avais pas de place aux résidences, qu’il y avait trop de personnes qui avaient fait la demande.

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Gaspé. Photo : Radio-Canada

Émile et sa famille se sont donc mis à la recherche d’un appartement à proximité du cégep, sans succès. Les logements se font rares et ils sont chers.

Le coût des résidences s’élève à 350 $ par mois. Pour un appartement, un 3 ½, ça peut monter à plus de 900 $. Ce n’est pas une option , se désole la mère d’Émile, Annie Gagnon.

L’adolescent n’est pas seul dans sa situation. Ce sont 75 personnes qui ont dû encaisser des refus aux résidences du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Cette instabilité cause du stress chez Émile. J’ai dû relire la lettre de refus une fois ou deux pour être certain d’avoir bien compris, que mon cerveau ne me jouait pas des tours, parce que je n’y croyais pas. De recevoir ce message, ça m’a fâché.

La fédération étudiante collégiale se dit, pour sa part, très préoccupée par la crise. Elle exige que les instances concernées se penchent sur la question.

Une situation qui touche toute la ville

Les étudiants ne sont pas seuls dans leur bateau. Plusieurs résidents de Sherbrooke sont inquiets. À deux semaines du 1er juillet, plusieurs n’ont toujours pas trouver de logis.

Une cinquantaine de personnes se sont présentées ce mercredi matin devant le bureau de Christine Labrie. Ils demandent une commission d’enquête sur le logement. Cette dernière a pris la parole pour supporter les manifestants.

Christine Labrie s'est exprimée pour soutenir les manifestants. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Le taux d'inoccupation était de 0,9 % à Sherbrooke en 2022 selon les chiffres de la Société canadienne d'Hypothèque et de logement. Cette année, le pourcentage pourrait même être encore plus bas. L'Association des locataires de Sherbrooke craint une augmentation de l'itinérance cachée.

La coordonnatrice de la Table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie, Rosalie Dupont, explique que l'enjeu numéro un, quand on parle de la lutte contre la pauvreté, c’est que les gens sont en train de s'appauvrir et se retrouvent à payer des logements qui sont trop chers ou ne se trouvent tout simplement pas de logement.

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, invite les gens à contacter rapidement le service d’aide à la recherche de logements.

Avec les informations de Brigitte Marcoux et Zoé Bellehumeur