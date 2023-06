Mettre fin aux logements de type Airbnb à Charlottetown s’annonce difficile

Le nombre de logements locatifs à court terme mis en ligne par les mêmes personnes est toujours nombreux à Charlottetown et y mettre fin s’annonce d’ores et déjà plus compliqué qu’il n’y paraît. Après deux reports de la mise en œuvre de la législation qui vise à les interdire, elle devrait enfin entrer en vigueurle 31 octobre.