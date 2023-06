Un nouveau concept d’hébergement touristique voit le jour à Val-d’Or

Les dômes, qui peuvent accueillir de deux à quatre personnes, pourront être habitables 12 mois par année. Dans une formule prêt-à-camper, ils sont équipés d’une salle de bain complète avec douche et d’une mini-cuisine.

Déjà propriétaires du club de golf Siscoe, Pierre Bérubé et Sébastien Richard ont investi 1,2 million $ dans la première phase de ce projet récréotouristique.

On voyait se développer partout au Québec le concept du glamping et on voulait se positionner rapidement pour que l’Abitibi-Témiscamingue ait son site , souligne M. Richard.

« On sait que l’hébergement a besoin d’être soutenu à Val-d’Or et on voulait offrir un produit équivalent à l’hôtellerie standard. » — Une citation de Sébastien Richard, copropriétaire de Station Boréale

L'intérieur d'un micro-chalet de Station Boréale. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Un futur site d'activités?

En plus d’avoir investi dans la construction d’une marina sur le lac De Montigny, les promoteurs prévoient rénover de fond en comble la salle à manger du club de golf. À long terme, ils rêvent de développer davantage d’hébergement sur le site.

Le potentiel est très grand, ajoute Sébastien Richard. On planifie déjà d’autres constructions, pas nécessairement des dômes, mais toujours dans l’optique d’avoir des micro-chalets. On veut que ça devienne un site d’activités, avec des événements et la possibilité de louer des canots ou des kayaks. On propose le calme et la quiétude d’un hébergement en nature, dans un endroit à proximité de la ville qui permet de relaxer et de profiter du plein-air.