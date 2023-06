Plus de 200 unités de logement nécessaires par année dans le Restigouche

À la demande de la Commission de services régionaux Restigouche (CSRR), l’économiste Richard Saillant a élaboré un état des lieux en matière de logement pour cette région qui regroupe les municipalités de Campbellton, Bois-Joli, Baie-des-Hérons, Kedgwick et le district rural Restigouche.

Selon l’économiste, il faudrait 205 unités de logement additionnelles par année pour répondre à la demande de logements projetée d'ici 2026 sur le territoire de la CSRR . À l’heure actuelle, environ 30 unités par an ont été mises en chantier dans la région, au cours des deux dernières années.

Richard Saillant, économiste et consultant en politiques publiques Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Pour la première fois en 20 ans, le Restigouche connaît une croissance de sa population, c’est une croissance qui est importante , explique l’économiste.

Il y a plus de 400 nouveaux arrivants qui sont venus s’installer dans la région l’an dernier, c’est phénoménal et ça vient d’un peu partout , ajoute Richard Saillant.

Le besoin de logements pour les travailleurs

L’étude sur les besoins en logement s’est basée sur plusieurs facteurs, dont celui du départ à la retraite des baby-boomers. Cette réalité entraîne une pénurie de travailleurs dans la région, d’où la nécessité d’en accueillir. Mais pour ce faire, il faut pouvoir leur offrir un logement.

Pour chaque personne qui atteint l'âge officiel de travailler, il y en a 2,5 qui atteignent l’âge officiel de prendre la retraite! Donc visiblement, on a beaucoup de besoins en matière de main-d’œuvre, donc il faut qu’on accueille beaucoup de nouveaux arrivants et ça veut dire la demande pour le logement , explique l’économiste.

« On a une demande qui vient d’un peu partout et puis essentiellement, des logements vacants, il n’y en a presque plus dans la région. » — Une citation de Richard Saillant

Une autre tendance qui vient ajouter à la crise du logement est que le nombre de locataires est à la hausse, passant de 21,9 % en 2016 à 24,3 % en 2021, dans la région. Cela s’explique par l’arrivée de nouveaux arrivants ou de jeunes adultes qui ont tendance à être locataires. D’autre part, de plus en plus d’aînés choisissent d’être locataires.

Des données qui surprennent

Le maire de la Communauté rurale de Campbellton, Jean-Guy Levesque, se dit surpris de voir ces données, mais est satisfait que cette étude ait été effectuée.

Quand on parle de 200 unités pour le Restigouche, mais 100 unités pour la ville de Campbellton! Sur 5 ans, c’est 500 unités! (...) c’est énorme!

Le maire avoue qu’il y a beaucoup de travail à faire dans ce dossier. La municipalité veut d’ailleurs se doter d’un plan d’action en matière de logements pour les cinq années à venir, avec l’aide d’un consultant qui a été embauché. Le maire précise aussi rencontrer des promoteurs immobiliers toutes les semaines.

Jean-Guy Levesque, maire de la Communauté régionale de Campbellton (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La pierre angulaire du développement économique à l’heure actuelle, c'est le logement. Parce que sans le logement, on ne peut pas avoir d’autres employés dans la région , soutient le maire, en précisant que la région a déjà de la difficulté à retenir les diplômés du campus de Campbellton du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Selon l’étude, le taux de logements inoccupés était de 2,4 % en 2022 à Campbellton. Un grand défi pour la municipalité. Le maire Levesque croit que la ville doit revoir ses politiques en matière de développement résidentiel.

On doit être dans un mode plus permissif, beaucoup plus mixte que j'appelle. En d'autres mots, oui on a besoin du commercial, mais pas d’un commercial obligatoire qui empêche le développement, comme la construction du logement.

Manque de travailleurs de la construction

Si le Restigouche doit tout faire pour poursuivre sur sa lancée vers une croissance démographique, il faudra aussi être en mesure d’accueillir plus d’employés dans l’industrie de la construction.

Richard Saillant souligne qu’un tiers des travailleurs de cette industrie ont plus de 55 ans, et prendront donc leur retraite sous peu.

La pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie de la construction n'aide en rien la crise du logement. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Pour Rémi Fontaine, propriétaire de logements dans la région, cette étude arrive à point et le convainc d'augmenter son offre. Il souligne que les données montrent que les logements pour les retraités seront les plus recherchés.

C’est encourageant de savoir qu'on est plus en demande qu'en déclin, au point de vue des logements. C’est encourageant de savoir que l’investissement qu’on fait dans les prochains 20, 25 ans, que ça va venir à être plus fructueux pour nous autres , dit Rémi Fontaine.

D’après les informations de Serge Bouchard