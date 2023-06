Retour au boulot en Haute-Mauricie

Les prochains mois seront très occupés, prévient le directeur général de la coopérative, Marc-André Despins. C’est qu’en plus de rattraper le temps perdu depuis début juin, il faudra récolter le bois brûlé par les feux de forêt dans un court délai. On a entre 12 et 18 mois avant que le longicorne se mette là-dedans et qu’il affecte la valeur marchande ajoute-t-il.

Il soutient que le gouvernement devrait émettre prochainement un plan d’urgence qui obligerait les compagnies forestières à aller récolter le bois brûlé. C’est une obligation de la loi. On doit lâcher nos opérations, ce qu’on fait présentement, et aller récolter ce bois-là, dit-il.

Monsieur Despins estime à environ 2000 le nombre d’hectares qui ont été brûlés en Haute-Mauricie, ce qui équivaut à un volume de deux millions de mètres cubes. Une quantité significative selon lui et il faudra faire vite.

« Les prochaines semaines et les prochains mois vont être une course contre la montre et ça demandera un travail acharné de nos travailleurs. » — Une citation de Marc-André Despins, directeur général de la Coopérative forestière du Haut Saint-Maurice

Une tâche qui apportera son lot de défis, notamment pour la logistique. Les travailleurs pourraient être dépêchés dans certains secteurs moins familiers et loin de leur base d'opérations. Le directeur de la coopérative soutient par ailleurs que cette obligation de récolte viendra avec de l’aide gouvernementale.

De l’aide, il en faudra aussi pour pallier les pertes financières des dernières semaines, ajoute-t-il. L’industrie forestière a été affectée par les feux, mais aussi par le blocus forestier en Haute-Mauricie. Présentement, on aimerait ça avoir le vent dans le dos, souffle-t-il.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission En direct