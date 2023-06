De grandes ambitions pour la prochaine saison touristique au Bas-Saint-Laurent

Selon les prévisions de Tourisme Bas-Saint-Laurent, la région accueillera encore une fois son lot de visiteurs lors de la prochaine saison estivale. Après une absence due à la pandémie, les touristes provenant de l'extérieur du Québec pourraient être plus nombreux en 2023 que dans les dernières années.

Selon les données de Tourisme Bas-Saint-Laurent, le taux d'occupation des établissements d'hébergement de la région a atteint un niveau record en 2022, et ce, autant l'été que durant la saison hivernale.

La région a enregistré une hausse de son taux d'occupation de 7,4 % pendant la saison estivale et de 6,6 % à l'hiver par rapport à l'an dernier.

Et tout porte à croire que l'année 2023 ne sera pas différente de 2022, se réjouit l'organisme.

Le retour des touristes canadiens et internationaux

Après un afflux important de Québécois lors de la pandémie, le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque, s'attend maintenant à une présence plus importante des touristes internationaux.

« Nous allons revenir à une situation d'avant-pandémie ou 85 % de notre clientèle provient du Québec. » — Une citation de Pierre Levesque, président-directeur général, Tourisme Bas-Saint-Laurent

Pierre Lévesque est président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Photo : Tourisme-Bas-Saint-Laurent

Selon la directrice du marketing et des communications chez Québec maritime, Yanick Paul, le nombre de touristes provenant de l'Allemagne pourrait augmenter au cours des prochaines années.

Devant la flambée des prix dans l'Ouest canadien, de plus en plus d'Allemands se tournent vers l'est du pays. Le Bas-Saint-Laurent pourrait ainsi profiter de cet intérêt pour accueillir de nouveaux visiteurs. Québec maritime estime que les Québécois auront envie d'explorer des attraits hors des frontières de la province dans la prochaine année.

« Personne n'a de boule de cristal, mais on s'attend vraiment à plus d'Ontariens et d'Européens. » — Une citation de Yanick Paul, directrice du marketing et des communications, Québec maritime

Au cours des dernières années, différentes campagnes de promotion ont été menées au Québec, mais aussi à l'extérieur des frontières de la province pour attirer davantage de visiteurs, explique l'organisme.

Par ailleurs, Pierre Levesque se réjouit que les dernières années aient forcé l'industrie à se diversifier. Du même souffle, il rappelle que les attraits déjà présents ont également investi des sommes considérables pour renouveler leur offre.