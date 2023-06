Dénonciations d’homophobie contre une soirée drag-queen prévue à Plamondon

Selon Alyson Roussel, la directrice générale de Boréal FM, la radio a reçu des réactions haineuses et homophobes quand l’affiche de la soirée comique pour adulte, mettant en vedette une drag-queen d'Edmonton, a été publiée.

La première opposition s’est manifestée sur Facebook, ensuite au sein de la communauté, puis de la part de membres du conseil municipal du comté de Lac La Biche.

Alyson Roussel explique que la radio devait disposer gratuitement de la salle communautaire pour son événement en tant qu'organisme à but non lucratif, mais dans un premier temps, cela lui a été refusé.

« On s'est fait annoncer par la salle communautaire qu'on ne pouvait plus faire le cabaret. Ça venait du conseil municipal puisque la salle est financée à 100 % par le conseil municipal. Ils ont demandé d'arrêter l'événement. » — Une citation de Alyson Roussel, directrice générale de Boréal FM

Elle ajoute que même leur offre de payer pour utiliser la salle a d’abord été rejetée et qu’ils ont en plus reçu un appel de menace d'une conseillère municipale. [ Elle disait] des atrocités, des commentaires homophobes, discriminatoires, anti-francophones et j'en passe et a même mentionné vouloir bloquer du futur financement pour notre organisme à but non lucratif, qui ne reçoit déjà pas beaucoup de financement de notre comté.

Selon Alyson Roussel, la directrice générale de Boréal FM, la soirée comique avec drag-queen de vendredi est le premier événement culturel inclusif à Plamondon Photo : Radio-Canada / Joëlle Bouchard

Ariane Corneau est l'animatrice qui a reçu l’appel menaçant. Elle dit avoir passé un mauvais moment avec la conseillère en question au téléphone. Cette personne a menacé notre organisation, a parlé des conséquences négatives que ce soit économique ou social dans la communauté et qu'elle pouvait user de son pouvoir pour nous briser.

De multiples intimidations

La responsable des ressources humaines de Boréal FM, Chantal Gauthier-Vaillancourt, dit avoir discuté avec une autre personne au sein du conseil pour savoir ce qui créait autant de contestation. J'ai eu l'occasion de communiquer avec une des conseillères du comté de Lac La Biche, puis cette personne-là m'a informé qu'il y avait des appels, des plaintes officielles du peuple par rapport à notre événement inclusif.

« On savait qu'on ne faisait absolument rien de mal, puisque notre but c'est en fait de dissoudre la discrimination et de propager plus de paix et d'inclusivité et avoir un bel événement amusant et qui inclut tout le monde. » — Une citation de Chantal Gauthier-Vaillancourt, responsable des ressources humaines à Boréal FM

Chantal Gauthier-Vaillancourt dit qu'elle ne veut pas élever ses enfants dans un environnement où règne la discrimination. Photo : Radio-Canada / Joëlle Bouchard

Même la tentative des organisateurs de changer le lieu de la soirée drag incluse dans leur programmation de la fin de semaine francophone à Plamondon s’est soldée par un échec. La propriétaire du bar a dû se désister après avoir subi des pressions, ajoute Chantal Gauthier-Vaillancourt.

Au début, elle m'a facilement dit oui, je n’ai aucun problème avec ça. Le lendemain, on a reçu un texto qui disait : je reçois trop d'intimidation, trop d'appels de différents groupes, beaucoup de pression et je dois annuler.

Boréal FM accuse donc le conseil municipal d’abus de pouvoir. Le conseil municipal ainsi que les gestionnaires de la salle communautaire n’ont pas voulu commenter l’affaire.

Selon Alyson Roussel, l’option d’exploitation payante de la salle communautaire a finalement été acceptée. L'événement aura lieu, mais le comité d’organisation évite de poursuivre la promotion, de peur de susciter davantage d’opposition.

Avec les informations de Joëlle Bouchard