Quand le changement climatique modifie la composition des forêts boréales

L'augmentation de la gravité des incendies ainsi que le temps plus sec et plus chaud entraînent la repousse d'espèces différentes, transformant ainsi la composition de la structure initiale des forêts, notamment des forêts boréales du Canada.

En 2015, la scientifique Ellen Whitman s'est rendue dans le parc national de Wood Buffalo, une vaste étendue sauvage qui s'étend sur le nord-est de l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest.

À l'époque, le territoire avait subi deux grands incendies de forêt à dix ans d'intervalle, le plus récent datant de 2014. Le premier incendie a brûlé une très grande quantité de pins matures. Ce qui a repoussé, ce sont des pins et quelques trembles , se souvient la spécialiste de la recherche sur les incendies de forêt à Ressources naturelles Canada.

« Le deuxième incendie a tué toutes ces jeunes pousses et, soudainement, la zone en question est devenue une prairie avec quelques trembles épars. » — Une citation de Ellen Whitman, chercheuse, Ressources naturelles Canada

Les conclusions de son équipe, exposées dans un article  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) récemment publié, font partie d'un ensemble croissant de preuves montrant comment le changement climatique et l'augmentation de la gravité des incendies de forêt modifient la composition des forêts nord-américaines.

L'étude a comparé des zones forestières présentant des conditions climatiques et pédologiques similaires, dont la moitié avait subi deux incendies en peu de temps, tandis que l'autre moitié avait bénéficié d'une période de repousse plus longue.

Dans les zones où le feu avait repris plus rapidement, les trembles dominaient à la place des conifères, et la croissance des arbres était bien moins importante. Des zones de sol minéral exposé, où toute la matière organique a été brûlée, sont également plus fréquentes.

Lorsqu'il y a eu une grave perturbation, des brûlages répétés ou une sécheresse très importante dans l'année qui suit un incendie, on peut commencer à voir ces parcelles se transformer en une structure d'écosystème plus méridionale , explique Mme Whitman. Presque plus comme une savane dans certains cas.

Les scientifiques affirment qu'une telle transformation est susceptible d'être observée ailleurs dans la forêt boréale canadienne dans les années à venir.

En Alberta, les feux de forêt ont consumé à ce jour près de 1,4 million d'hectares. À l'échelle du Canada, ce sont quelque 5 millions d'hectares qui ont été brûlés. Photo : Radio-Canada

Bons et mauvais incendies

Les experts s'empressent de souligner que les feux sont un aspect crucial et naturel du cycle de vie d'une forêt. Par exemple, ils ont permis à la forêt boréale canadienne de prospérer pendant des millénaires.

Toutefois, il est également prouvé que lorsque les brasiers deviennent plus importants et plus intenses, ils contribuent à modifier ce qui repousse après l’extinction des flammes, explique Jennifer Baltzer, professeure associée au département de biologie de l'Université Wilfrid Laurier, en Ontario.

Ces mauvais incendies, note-t-elle, sont notamment ceux dus au réchauffement climatique.

Jennifer Baltzer, qui a également étudié l'évolution des forêts boréales en Amérique du Nord, donne l'exemple de l'épicéa noir. Ce conifère dominait la plupart des sites avant les incendies, mais, après les ravages d'un feu de forêt, il avait tendance à perdre sa position dominante, selon des données  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) datant de 2021.

Dans les cas plus extrêmes, les zones remplies d'épicéas noirs ne se sont pas régénérées du tout. Cette situation est inquiétante du fait qu'elle pourrait participer à libérer dans l'atmosphère davantage de carbone stocké sous le sol des forêts.

Selon les données fédérales, plus de 5,1 millions d'hectares ont brûlé depuis le début de l'année au Canada. La pire saison d'incendies jamais enregistrée remonte à 1995, lorsque 7,1 millions d'hectares avaient été consumés.

Je m'attends à ce que nous voyons maintenant se traduise par des incendies très graves , prévient pour sa part Merritt Turetsky, directrice de l'Institut de recherche arctique et alpine de l'Université du Colorado à Boulder. Elle souligne également que les sites ayant été ravagés par les feux ne se régénèrent pas comme ils l'étaient auparavant.

Jennifer Baltzer, professeure associée au département de biologie de l'Université Wilfrid Laurier en Ontario, étudie la manière dont les incendies de forêt affectent la régénération des épicéas noirs. Photo : Rajit Patankar

« Des gagnants et des perdants »

Dans ce paysage en mutation, il y aura des gagnants et des perdants , non seulement parmi les arbres, mais aussi parmi les oiseaux et les mammifères qui prospèrent dans un nouvel environnement, note Ellen Whitman. Les bisons, par exemple, ont tendance à aimer mieux les longues herbes et les espaces ouverts que l'on trouve aujourd'hui sur le site des incendies récurrents, tandis que le caribou des bois dépend des tourbières de conifères.

« Si nous commençons à perdre ces tourbières, ce n'est pas nécessairement de bon augure pour ces espèces [...] qui doivent disposer d'un habitat [notamment au moment de la reproduction] où elles risquent moins d'être confrontées à des prédateurs. » — Une citation de Ellen Whitman, chercheuse, Ressources naturelles Canada

Les chercheurs affirment qu'il existe des moyens de ralentir ces changements, à commencer par la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Jennifer Baltzer ajoute qu'une meilleure gestion des incendies, en autorisant certains feux dans certains cas et en augmentant le nombre de brûlages dirigés dans d'autres, contribuerait à réduire le nombre d'incendies de grande ampleur échappant à toute maîtrise.

Avec les informations de Benjamin Shingler