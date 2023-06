Kitimat, au cœur de la ruée vers le gaz naturel liquéfié

À 15 kilomètres de la ville de Kitimat se trouve la communauté Haisla de Kitamaat. Dans son garage, qui donne sur le chenal Douglas, l’aîné Sammy Robinson sculpte un totem dans un tronc de cèdre.

L’ancien chef, qui va bientôt fêter ses 89 ans, se souvient.

« Quand j’étais enfant ici, je n’ai pas vu d’homme blanc, ni d’avion, avant l’âge de 15 ans. » — Une citation de Sammy Robinson

À 89 ans, l'ancien chef Haisla Sammy Robinson est un sculpteur reconnu en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

Au début des années 50, les Haisla, qui vivaient à Kitamaat depuis des millénaires, ont vu arriver dans la région les représentants de l’aluminerie Alcan. C’est à ce moment-là que la Ville de Kitimat a été créée, autour de l’usine. Le port en eaux profondes de Kitimat, au fond d'un fjord, donne un accès direct à tous les marchés de la côte Pacifique.

Depuis, la population et l’économie de la petite ville fluctuent au gré des marchés et des usines qui s’y installent. En 2010, la fermeture de l’usine de pâtes et papiers Eurocan et la perte de plus de 500 emplois ont dévasté la communauté.

Une communauté qui prospère

Nick Markowsky, maintenant dans la trentaine, est né à Kitimat et se souvient de ces années sombres. En grandissant, on a vu beaucoup de ces industries fermer leurs portes, et ça a eu un impact sur la ville, qui était vraiment florissante.

Or, un nouveau vent de prospérité souffle maintenant sur Kitimat, incitant Nick et son partenaire Brandon Highton à ouvrir une micro-brasserie ultramoderne au coeur de la ville.

La brasserie Two Peaks, fondée par deux résidents originaires de Kitimat, est la première micro-brasserie de la ville. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

Ce vent de prospérité est dû à l'industrie du gaz naturel liquéfié. Depuis 2012, le conglomérat TC Energy construit le gazoduc Coastal Gas Link depuis l’Alberta. Son tracé a été controversé, mais sa construction va s’achever en 2023. Et au bout de ce gazoduc, au coeur de Kitimat, se trouve aujourd’hui un chantier pharaonique.

L’usine LNG Canada, qui a ouvert ses portes pour la première fois aux caméras de Radio-Canada, s’étend sur 400 hectares. Les entreprises Shell, Petronas, Petrochina, Mitsubishi, ainsi que la Korea Gas Corporation ont investi plus de 17 milliards de dollars dans ce projet.

L'usine de LNG Canada est le plus gros projet industriel privé au pays. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

LNG Canada liquéfiera du gaz naturel à très basse température, avant de l'envoyer vers l'Asie via des navires gaziers qui accosteront dans le port.

Le projet vise à exporter 14 millions de tonnes de gaz par an dans un premier temps et 28 millions de tonnes ensuite, si la seconde phase de construction de l'usine est approuvée par les investisseurs.

Quand l'usine sera en activité, en 2025, près de 300 employés resteront à Kitimat pour la faire fonctionner.

L'ingénieur Ron Murdoch, originaire de Kitimat, est en formation pour faire partie de ces employés. Après une carrière internationale, il revient à Kitimat pour cet emploi, et il travaillera en famille, puisque ses deux filles fraîchement diplômées Haley et Hannah ont également été embauchées par LNG Canada.

Ron Murdoch et ses deux filles Haley et Hannah sont en formation pour apprendre à gérer l'usine LNG Canada. Ils sont tous les trois ingénieurs et originaires de Kitimat. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

Voir cet investissement à Kitimat et tous les magasins qui rouvrent leurs portes, ça ouvre des opportunités , dit Ron Murdoch. En fait, il y a même un manque de main-d'oeuvre. C'est fabuleux que mes filles aient cette chance. On aime tous Kitimat. C'est leur maison.

Un géant dans l'économie local

Pas moins de 70 % des revenus municipaux de Kitimat viennent de l'industrie, notamment LNG Canada.

D'ici l'ouverture de l'usine, la construction emploie plus de 7000 travailleurs qui vivent dans des camps répartis dans Kitimat. Le camp Cedar Valley Lodge, qui comprend restaurants, gymnases et même un mur d'escalade, héberge 4500 employés.

C'est fantastique de travailler avec cette entreprise , explique le maire Phil Germuth. Surtout quand vous voyez ce qu'elle a fait pour l'économie et pour les emplois. LNG Canada a réussi à réduire les impacts négatifs sur la ville.

L'un des plus gros changements à Kitimat, c'est la collaboration avec la Première Nation Haisla, sur les terres de laquelle l'usine est construite et qui a été associée au projet depuis le début.

Le camp Cedar Valley Lodge comprend 18 barres de dortoirs, entourées de grillages et de portiques de sécurité. Les employés y sont transportés par autobus directement depuis l'aéroport. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

« La relation avec les Haisla est 100 % meilleure que ce qu'elle était et c'est LNG Canada qui nous a rapproché. » — Une citation de Phil Germuth, maire de Kitimat

L'ancien chef Haisla Ellis Ross, qui est maintenant député provincial de la région, se souvient qu'il s'y était d'abord opposé. J'ai commencé à comprendre que le projet d'usine pourrait être une solution à tous nos problèmes : la pauvreté, le chômage, le suicide.

Des questions environnementales

LNG Canada a proposé une participation financière aux Haisla, ainsi que des emplois bien payés. Le consortium a réussi à convaincre la Première Nation que son projet était meilleur pour l'environnement que les autres.

Ce qui a tout changé , explique la cheffe conseillère Crystal Smith, c'est le fait qu'en cas d'accident, le gaz naturel liquéfié s'évapore dans l'air. Il n'y a pas de risques de marée noire .

Kitamaat, le village historique de la Nation Haisla, se trouve à 13 kilomètres de la ville de Kitimat. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

Depuis son élection, la jeune leader des Haisla est incluse dans toutes les discussions à propos du projet d'usine de gaz naturel liquéfié. Sa partenaire chez LNG Canada est Hope Regimbald, responsable des relations avec les autochtones, et membre de la Nation Woodland Cree.

Depuis le début , explique Hope Regimbald, c'était important d'écouter et de consulter la Nation Haisla, et d'inclure sa perspective dans le projet. C'est devenu central.

Dans le village de Kitamaat, l'impact des revenus du gaz naturel liquéfié est évident. Ces revenus ont servi à financer une nouvelle caserne de pompiers, un nouveau centre de santé et un nouveau centre pour la jeunesse.

Depuis l'atelier de sculpture de l'artiste et ancien chef Sammy Robinson, on voit au loin le port de Kitimat et le chantier de construction de l'usine LNG Canada. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

L'aîné Sammy Robinson s'en réjouit, mais reste inquiet des conséquences à long terme.

Il y a beaucoup de bénéfices de l'industrie gazière , dit-il. On le voit de manière quotidienne. Mais Dieu seul sait quelles seront les conséquences dans 5 à 6 ans, quand les navires gaziers navigueront tous les jours dans le chenal Douglas.

Une inquiétude également présente chez les environnementalistes, qui se demandent comment le pays remplira ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre en construisant de nouvelles usines. Le conglomérat LNG Canada ainsi que la province, qui a largement encouragé le projet, promettent que les opérations de l'usine resteront carboneutres.