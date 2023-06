Le nettoyage des arbres tombés près de la 138 pourrait durer jusqu’en août

Les équipes sur place devraient avoir effectué le travail colossal d'ici début août, selon Céline Bonneau, représentante régionale politique du Syndicat de la fonction publique du Québec. Le ministère estimait plutôt que les travaux de nettoyage seraient terminés en trois semaines, il y a trois semaines.

On a entre quatre et six travailleurs sur le terrain, dépendamment des journées , explique-t-elle. La charge de travail est vraiment lourde, ça va prendre encore six à huit semaines pour faire l’ensemble du réseau.

Les employés du ministère sont chargés de retirer tous les arbres qui menacent de tomber sur la 138 entre Baie-Trinité et Port-Cartier depuis la tempête du 24 décembre.

Le manque de bras freine l’avancement des travaux. Entre 2020 et 2023, dans les secteurs de la Manicouagan et de la Moyenne-Côte-Nord, on compte 11 ouvriers de voirie de moins engagés au MTQ , avance la représentante syndicale. Sans personnel, c’est sûr que les travaux ne peuvent pas avancer très vite.

Les feux de forêt dans la région n’ont pas aidé, non plus. Une interdiction provinciale d’aller en forêt a empêché de poursuivre les travaux pendant une semaine.