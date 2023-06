L’Archipel-de-Mingan à la merci du temps

Cinq ans plus tôt, en 1978, le gouvernement du Québec désigne le site de l'archipel de Mingan patrimonial. Un projet est alors envisagé pour établir le parc provincial de la Minganie.

Le 14 juin 1983, à l'insu apparent du gouvernement de René Lévesque, le gouvernement fédéral acquiert l'archipel pour la somme de cinq millions de dollars.

C’est en 1984 que ce site est désigné réserve du parc national de l'Archipel-de-Mingan par souci de protéger son environnement.

Toutefois, avec les années qui passent, certains Minganois et experts s’inquiètent des effets du temps et des changements climatiques sur l’archipel.

Charles Kavanagh est le fils du dernier gardien du phare de l'île aux Perroquets. Ayant vécu son enfance sur l'île, il est un des mieux placés pour témoigner de la dégradation de l'écosystème de l'archipel. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

L'un des premiers employés à être embauchés par Parcs Canada au sein du service de conservation et fils du dernier gardien du phare de l’île aux Perroquets, Charles Kavanagh, affirme être témoin des changements radicaux causés par les changements climatiques.

Prenons l’exemple de l’île Nue de Mingan. En 2003, après quelques années d’études, on arrivait à identifier 7 000 nids de trois familles différentes de goélands. En 2004, il n’y en avait plus du tout , constate ce dernier.

Il ajoute que de nombreuses espèces d'oiseaux qui avaient autrefois établi leur résidence sur les îles ne reviennent plus faire leur nid sur l’archipel de Mingan. La quantité de phoques, de maquereaux et de harengs serait aussi en déclin, selon M. Kavanagh.

D'après le gouvernement du Canada, l'île aux Perroquets a abrité deux gardiens de phare très célèbres dans la région, soit le comte Henry de Puyjalon et Placide Vigneau. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Celui-ci soutient également qu'en hiver, la glace n’atteint plus les berges de l'archipel depuis 1995, laissant les îles et leur biodiversité à la merci des vagues et de la montée des eaux.

L’érosion est également au cœur des préoccupations du capitaine de croisière et photographe de la faune marine, Jacques Gélineau, qui remarque lui aussi l'amincissement du couvert de glace au fil des ans.

« On est en plein bouleversement, ici. Ce n’est plus l’ombre de ce que c’était avant. » — Une citation de Jacques Gélineau, capitaine de croisière et photographe de la faune marine

Le couvert de glace est comme un cap qu’on met par-dessus les sédiments et les littoraux qui protègent le massif des vagues. Si tu fais disparaître la glace, nécessairement la période d’érosion augmente et se rallonge dans le temps , soutient-il.

Jacques Gélineau est capitaine de bateau et photographe de la faune marine. Il s'inquiète pour les berges d'un archipel confronté aux changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Il ajoute que les îles qui forment l’archipel sont fragiles et sensibles aux changements climatiques. Maintenant avec les grandes tempêtes automnales, c’est sûr qu’on va avoir des traces d’érosion plus prépondérantes , estime Jacques Gélineau.

Il s'inquiète des prochains phénomènes qui pourraient frapper le territoire.

De notre vivant, on va assister à des changements radicaux qui s’accélèrent. On continue toujours d’émettre des quantités astronomiques de gaz à effet de serre , croit M. Gélineau.

Par ailleurs, Charles Kavanagh est satisfait du travail accompli depuis quarante ans par Parcs Canada.

Je pense que la meilleure chose qui ait pu arriver à ce territoire en matière de protection, de conservation et de mise en valeur, c’est Parcs Canada. L’archipel est entre de bonnes mains , lance-t-il.

Les touristes toujours au rendez-vous

Au fil des années, les îles sont toujours aussi populaires. L'archipel compte une quarantaine d’îles, dont certaines sont aménagées pour accueillir les touristes.

D’après la gestionnaire des relations externes pour la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan, Olivia Jomphe, 47 800 personnes ont visité les différentes îles en 2022.

Parcs Canada avait enregistré un record de fréquentation depuis la création de la réserve nationale de l’Archipel-de-Mingan, avec près de 60 000 entrées pendant l’été 2021.

Le capitaine de bateau de la famille Loiselle, Arnold Beaudin, accompagne les touristes en mer afin de leur faire découvrir la beauté de l’archipel depuis 20 ans.

Arnold Beaudin est capitaine de bateau pour la famille Loiselle. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

L’an passé, on a eu beaucoup de monde et même durant la pandémie on avait plusieurs visiteurs curieux de découvrir les îles. J’aime ça même avec l’âge, j’adore la mer, je ne me vois pas ailleurs tant que ça va bien , confie M. Beaudin.

Il ajoute que la faune et la flore aux abords des différentes îles n’ont plus de secrets pour lui.

Pour le touriste et photographe amateur originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Wayne Archibald, la biodiversité est à la base de son voyage dans la réserve du parc national de l'Archipel-de-Mingan.

Après 1983, les touristes ont afflué en grand nombre sur les îles de la réserve du parc national de l'Archipel-de-Mingan. Encore aujourd'hui, les touristes comme Wayne Archibald profitent de ces îles. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

Ma conjointe et moi sommes venus sur l’Île aux Perroquets pour avoir la chance de voir et de photographier les macareux, c’est l’un des rares endroits au Canada où on peut les observer , raconte-t-il.

Ce dernier profitera également de son séjour pour visiter d’autres îles à l’ouest de l’archipel afin de voir les fameux monolithes qui se dressent sur leurs plages.

Avec les informations de Renaud Chicoine-Mckenzie