Selon elle, les forces russes, qui ont eu des mois pour se retrancher et organiser la défense de leurs positions, exigent le prix fort pour chaque position qu’ils sont chargés de défendre.

La très attendue contre-offensive de Kiev pour reprendre aux Russes les 17 % du territoire qu’ils détiennent progresse en effet peu depuis l'annonce de la prise de sept villages dans le sud et l’est du pays, en début de semaine.

Les Ukrainiens, qui semblent encore tester les défenses russes pour en déceler les failles, attaquent sur plusieurs axes, principalement dans les régions de Zaporijia, de Donetsk et de Louhansk.

Selon Hanna Maliar, les troupes ukrainiennes ont poursuivi leur progression au cours des dernières heures autour de la ville de Bakhmout.

Des artilleurs ukrainiens tirent sur des positions russes avec un canon français César près d'Avdiivka. Photo : Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

Elle a notamment indiqué que les troupes ukrainiennes se sont rapprochées de 200 à 500 mètres de la ville au cœur d’une bataille sanglante depuis des mois. La vice-ministre de la Défense a aussi fait état d’une progression de 300 à 500 mètres dans la province méridionale de Zaporijia.

Les combats sont si intenses dans ces zones que les gains se mesurent en mètres.

Plusieurs hauts responsables militaires occidentaux avaient d’ailleurs mis l’opinion publique en garde contre l’idée que les forces russes allaient simplement fondre face à la contre-offensive ukrainienne.

Les forces russes ont généralement mis en place une bonne défense à partir de leurs positions bien préparées et défendues et se sont repliées entre les lignes tactiques , expliquent des sources citées par la BBC.

Cette approche de défense par la manœuvre s'avère difficile pour les Ukrainiens et coûteuse pour les forces d'attaque. C'est pourquoi l'avancée est actuellement lente , ont-elles fait remarquer, ajoutant qu'il était trop tôt pour se prononcer sur l'efficacité de l'offensive ukrainienne.

Attaque russe sur Odessa

La nuit n’a guère été plus calme en Ukraine, où de nouvelles vagues de missiles et de drones russes ont fait une dizaine de morts, notamment trois dans la ville portuaire d’Odessa, selon les autorités ukrainiennes qui font aussi état de 13 blessés.

Des travailleurs ukrainiens tentent de dégager les débris dans une zone résidentielle touchée par des frappes russes au cours de la nuit. Photo : afp via getty images / IHOR TKACHOV

Selon Kiev, les Russes ont lancé 10 missiles et 10 drones au cours de la nuit sur Odessa, la plupart d'entre eux ayant été abattus par les défenses aériennes. Un des missiles KH-22 lancés depuis des navires a cependant atteint la ville.

Cette ville du sud-ouest de l'Ukraine est vitale pour les exportations de céréales par la mer Noire et n'a été que rarement la cible de tirs de missiles au cours de la guerre.

Des frappes russes sur les villes de Kramatorsk et Kostiantynivka, dans l'est du pays, ont aussi tué trois personnes et détruit des dizaines d'habitations, selon les autorités ukrainiennes.

Six autres civils, dont quatre travailleurs forestiers, ont également été tués dans le nord-est de l'Ukraine mardi, près du village de Seredyna-Buda, à proximité de la frontière russe.

Le sort d'un haut gradé tchétchène toujours incertain

Par ailleurs, le mystère planait toujours mercredi sur l’état de santé du haut commandant tchétchène Adam Delimkhanov, présumément blessé sur le champ de bataille au cours des dernières heures.

Membre des forces spéciales tchétchènes fidèles à Moscou, Adam Delimkhannov aurait été blessé ou peut-être même tué par des tirs d'artillerie sur le champ de bataille. Photo : Reuters / CHINGIS KONDAROV

En journée mercredi, le président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, assurait qu’il était bien vivant après la diffusion d'informations faisant état de sa mort ou de blessures graves qu’il aurait subies en Ukraine.

Le président tchétchène a affirmé être resté silencieux face à cette fausse information afin de mettre dans l'embarras les médias ukrainiens.

Député et commandant du bataillon tchétchène de la Garde nationale russe, Adam Delimkhanov est parfois présenté comme le numéro deux de la république caucasienne, derrière Ramzan Kadyrov.

Citant le service de presse de la Douma, la chaîne de télévision du ministère russe de la Défense affirmait pourtant en début de journée que Delimkhanov avait été blessé en Ukraine tandis que certains médias ukrainiens rapportaient qu'il avait péri, tué par un tir d'artillerie.