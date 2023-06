Trophée Conn-Smythe : « Il a été John Marchessault »

À entendre des proches qui ont partagé la vie de Jonathan Marchessault à différents moments de sa carrière, le voir soulever la coupe Stanley et le trophée Conn-Smythe n'était qu'une question de temps. Depuis ses premiers coups de patin, détermination, courage et caractère font partie de l'ADN du joueur originaire de Cap-Rouge, dans l'ouest de Québec.

Ça a commencé sur la petite patinoire extérieure. John, il devait avoir 6 ou 7 ans. Moi, j'avais 10 ans. [...] John était toujours là. Tu voyais tout de suite que c'était un passionné, qu'il aimait ça jouer au hockey. Il voulait s'améliorer, il passait beaucoup de temps-là , témoigne son ancien coéquipier, Maxime Lacroix.

Les nombreux duels avec John avaient lieu sur la patinoire extérieure, derrière l'école des Bocages, à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Maxime Lacroix se rappelle les moments où le jeune Marchessault demandait des conseils aux plus vieux.

« Il nous demandait : "comment on fait comment pour qu'elle lève [la rondelle]?" On essayait d'y donner des conseils! » — Une citation de Maxime Lacroix, ancien coéquipier de Jonathan Marchessault

Maxime Lacroix. Photo : Radio-Canada

Avec le temps, le jeune Marchessault a continuellement amélioré les aspects de son jeu, de son coup de patin jusqu'à son lancer. Il est rendu avec un excellent tir. Il a travaillé pour se rendre où il est aujourd'hui , raconte M. Lacroix.

Le destin a voulu que Maxime Lacroix croise de nouveau le chemin de Marchessault avec les Remparts de Québec. Jonathan a 16 ans, 20 ans. Ce n’est pas un gars qui l'a eu facile. Pat (Roy) était toujours sur son dos. Il était dur avec lui. Maintenant, c'est rendu des amis, mais dans ce temps-là... [...] Patrick, il voyait d'après moi le caractère de ce petit gars-là, le talent qu'il avait, le potentiel de le pousser à la limite pour le faire performer , croit son ancien coéquipier.

Jonathan Marchessault portait le numéro 18 avec les Remparts de Québec. Photo : Radio-Canada

Le reste de la carrière de Marchessault a prouvé que l'ancien entraîneur-chef des Remparts ne s'était pas trompé, selon Maxime Lacroix.

Midget Espoir, Junior majeur, Ligue américaine de hockey : chaque fois, son ami a dû se surpasser pour atteindre le prochain échelon. Repêché au 208e rang lors du repêchage de la LHJMQ en 2007, son nom ne sera jamais prononcé lors d'un repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). Malgré tout, il persévère,

« John, depuis qu'il est tout jeune, tout le monde dit : oui, il est bon, mais... La grandeur, tout ça. Il a combattu tout ce que le monde avait à dire. Dans l'adversité, il a montré énormément de courage, de détermination. » — Une citation de Maxime Lacroix, ancien coéquipier de Jonathan Marchessault

Un point de vue entièrement partagé par son frère Jamie. C'est le cheminement qu'il a eu à parcourir. C'est ça que me rend le plus fier , laisse-t-il tomber, encore aux anges, quelques heures après la victoire de Jonathan. Son début de carrière a été rempli de up and down. C'est son travail, sa persévérance, ajoute-t-il. C'est de voir le fruit de ses efforts d'être récompensé.

Jonathan Marchessault (à gauche) et Reilly Smith Photo : LNH / Twitter

Ça, c'est John!

Mikael Tam a également partagé la patinoire avec Marchessault dans les rangs des Remparts de Québec. Sa performance en série, avec les Golden Knights de Vegas le rend fier.

« Ça, c'est John! Les moments importants, comme on a vu hier, tout au long des séries, il l'a fait tout au long de sa carrière. » — Une citation de Mikael Tam, ancien coéquipier et ami de Jonathan Marchessault

Malgré l'adversité, son talent continuait de grandir. Dans toutes les ligues où il a joué, il a toujours été un joueur dominant et le monde continuait de remettre en question sa qualité de joueur de hockey. Il a tellement toujours performé sous pression dans les moments importants , estime Mikael Tam.

Mikael Tam. Photo : Radio-Canada

Frédérick Marquis a accompagné Jonathan Marchessault lorsqu'il étudiait au Séminaire Saint-François, de 2003 à 2008. La fierté du responsable du programme de hockey du Blizzard était omniprésente lorsque son ancien élève a soulevé le trophée Conn-Smythe qui récompense le joueur le plus utile en séries.

« Il a été Jo Marchessault. Il a ''clutché'' au bon moment. Ç’a toujours été sa marque de commerce. Même plus jeune, il réussissait de gros buts à de gros moments. » — Une citation de Frédérick Marquis, responsable du programme de hockey du Blizzard du Séminaire Saint-François

Parmi ces joueurs se trouvent Jonathan Marchessault et Mikael Tam lorsqu'ils évoluaient avec le Blizzard du Séminaire Saint-François. Photo : Crédit : Blizzard du Séminaire Saint-François

Sa vraie valeur, lui, il la connaissait. La plus grande force de Jonathan Marchessault, je l'ai toujours dit, c'est sa confiance en lui , ajoute Michael Tam, qui fait maintenant partie de l'équipe d'entraîneur du Blizzard.

Fort à parier que le hockeyeur de Cap-Rouge sera de retour à Québec plus tard cet été avec ses trophées. Notre petit groupe d'amis anticipe beaucoup de faire un beau party avec lui , conclut Michael Tam, sourire aux lèvres.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin