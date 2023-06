La SUMA critique le programme de soutien du revenu de la Saskatchewan

Les barrières mises en place pour accéder au service, les taux qui demeurent en dessous du coût de la vie et les évictions dues au fait que la province ne verse plus directement le paiement du loyer aux propriétaires des logements sont à l'origine d'un nombre toujours croissant de personnes dans nos rues , déplore le vice-président des villes de la SUMA et président du caucus des maires de l'Association, Gerald Aalbers, dans un communiqué.

Cette déclaration fait suite à une rencontre tenue par les membres de la SUMA, à Melville, où des discussions ont eu lieu au sujet des préoccupations des municipalités et des résidents de la province.

Par ailleurs, la SUMA a publié sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle critique publiquement la province.

Les habitants de la Saskatchewan font face à une inflation élevée et à l'augmentation constante du coût des services , souligne notamment la SUMA.

« Comment la province peut-elle justifier d'économiser quelques dollars sur les coûts du SIS et du logement social pour ensuite payer plusieurs fois ce même montant pour des refuges, la police et les soins de santé? » — Une citation de Tweet de la SUMA

La SUMA précise par ailleurs que plusieurs autres entraves, telles que les problèmes d'identification et la complexité des formulaires requis, compliquent l'accès aux services dont les personnes défavorisées ont besoin.

Selon elle, la pénurie de logements sociaux dans la province contribue également à l'aggravation de la situation.

Il y a actuellement des milliers de logements vides dans la province, mais beaucoup d'entre eux sont inhabitables parce que l'entretien nécessaire n'a pas été effectué , affirment les membres de la SUMA .

Dans un courriel en réponse à cette déclaration, la province souligne que depuis 2019, la Saskatchewan Housing Corporation a modernisé un peu plus de 1000 logements

Aussi, en 2023, le gouvernement de la Saskatchewan mentionne qu'il prévoit d'investir environ 70 millions de dollars pour réparer et moderniser des logements.

Dans son rapport annuel pour l'année 2023, la vérificatrice provinciale de la Saskatchewan, Tara Clemett, avait d'ailleurs mis l'accent sur l'importance de rendre le SIS plus accessible.

Nous avons essayé de faire une demande au Programme de soutien du revenu de la Saskatchewan à trois reprises par téléphone et n'avons jamais été mis en contact avec un représentant du service clientèle du Ministère , a expliqué Mme Clemett lors d’une conférence de presse.

Le SIS fait l'objet de critiques depuis déjà de nombreuses années.

La province veut lutter contre le sans-abrisme

Dans un courriel, le ministre des Services sociaux de la Saskatchewan, Gene Makowsky, précise que son ministère travaille en collaboration avec tous les niveaux de gouvernement, ainsi que les partenaires autochtones et les organisations communautaires pour soutenir les personnes sans-abri.

Depuis 2021, le ministère des Services sociaux a augmenté son budget de plus de 25 millions de dollars pour lutter contre le sans-abrisme et créer de nouvelles places dans les refuges , déclare Gene Makowsky.

Il précise également que la province a apporté des changements au SIS en fonction des commentaires des clients, des partenaires et d'autres fournisseurs de services .

Parmi ces changements figure notamment l'augmentation des prestations, l'incitation à l'éducation et à la formation ainsi que l'offre de paiements directs de prestations de logement pour le loyer, les services publics et les dépôts de garantie au nom des clients ayant de grands besoins .

En ce qui concerne les recommandations de la vérificatrice provinciale, Gene Makowsky indique que son ministère travaille pour apporter des améliorations.

L’augmentation du nombre de places pour accéder à des services de gestion financière et l'ajout de dix nouveaux postes à temps plein pour améliorer les délais de réponse aux appels font partie des améliorations, souligne la province.