Corridors écologiques : la grande faune victime de la route près du parc de la Gatineau

Le rapport à paraître, dont Radio-Canada a obtenu copie, a été réalisé par le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) pour le compte de la Commission de la capitale nationale (CCN).

On a calculé qu’entre 2015 et 2022, sur les routes 148, 105, 366 et l'autoroute 5, on a eu 938 mortalités d'animaux répertoriées , relève Cénédra Poulin, chargée de projet en gestion durable des milieux naturels pour le CREDDO . Soit une moyenne d'un peu plus de 117 animaux morts par an.

Le cerf de Virginie est l’animal le plus touché par la circulation routière. S’en suivent les ours et les coyotes. Photo : SPCA Outaouais

Ce chiffre se base sur les données de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de l’Outaouais, missionnée par le ministère des Transports du Québec pour récupérer les carcasses.

Nous les ramassons dans la journée, pour éviter que les gens se déconcentrent en voyant l’animal et que cela cause des accidents , explique Isabelle Boileau, agente à la SPCA de l’Outaouais. Nous ne sommes pas dans le pic de la saison. Nous en avons beaucoup plus en mars, au moment de la fonte des neiges, car le sel sur les routes attire les animaux.

Selon le rapport du CREDDO , des pics de mortalité sont effectivement constatés à la sortie de l’hiver, mais aussi en novembre, ce qui correspond aux périodes de déplacement des animaux.

Restaurer et préserver les corridors écologiques

Ces derniers se déplacent suivant des corridors écologiques : des passages naturels, terrestres ou aquatiques, utilisés par la faune pour se rendre d’un habitat à un autre.

C’est pour répondre à leurs besoins, que ce soit la reproduction, l’alimentation ou le repos , rappelle Stéphane Wojciechowski, gestionnaire principal pour les ressources naturelles et la gestion des terrains, à la CCN .

Aujourd’hui, presque tous les corridors sont coupés par de grandes voies routières, brisant cette connectivité écologique. Plusieurs espèces animales n’ont pas d’autres choix que de traverser ces voies, malgré le danger.

Selon le rapport, la majorité des accidents mortels surviennent près d'un corridor écologique. À ce jour, sur les treize identifiés rien qu’autour du parc de la Gatineau, un seul corridor (celui de Wakefield) est protégé , souligne Cénédra Poulin.

Les treize corridors écologiques potentiels identifiés autour du parc de la Gatineau sont : le corridor du Nor

le corridor de Masham

le corridor Nord-est du Parc

le corridor Larrimac

le corridor du Ruisseau Chelsea

le corridor Philémon-Leamy

le corridor de Bristol

le corridor Champlain-Voyageurs

le corridor d’Aylmer

le corridor du Ruisseau Breckenridge

le corridor de Luskville

le corridor de Pontiac

et le corridor de Wakefield (qui n’est pas inclus dans l’étude, car il est déjà protégé).

Aucun passage rien que pour la faune

En Outaouais, il existe bien des aménagements pour permettre une circulation au-dessus ou en dessous des routes, mais aucune de ces structures n’est spécifiquement dédiée au passage de la grande faune, malgré le nombre élevé de collisions et de plaintes rapportées au ministère des Transports , rapporte l’étude.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les points chauds des mortalités routières fauniques de 2015 à 2022 autour du parc de la Gatineau. Photo : CREDDO

Une des recommandations du rapport serait d’adapter ces structures à la faune. Cela veut dire, par exemple, d’enlever la roche pour que ce soit plus agréable pour les chevreuils, de végétaliser le sol des ponceaux et d’enlever les obstacles pour que les animaux n'aient pas peur et puissent circuler en voyant les alentours , explique Cénédra Poulin.

Idéalement, c'est certain qu'on aurait des super grandes connexions avec aucun dérangement humain. Même le bruit des voitures qu'on entend peut déranger certaines espèces, donc même être à côté d'une route, sans même la traverser, en soi, ça peut causer des enjeux , reconnaît l’environnementaliste Stéphane Wojciechowski.

« On ne vit pas dans une cloche de verre, les humains aussi ont des besoins en transport, puis il faut vivre avec ça. » — Une citation de Stéphane Wojciechowski, gestionnaire principal pour les ressources naturelles et la gestion des terrains à la CCN

Des millions de dollars de coûts

Ces mesures coûtent de l’argent. Beaucoup d’argent. C'est sûr que construire des infrastructures de passage, ça peut être cher sur le coup, mais ça peut éviter des coûts pour la société au fil des années , soutient la scientifique du CREDDO, Cénédra Poulin.

Car le rapport fait également état des coûts de cette mortalité pour la société. Selon une précédente étude réalisée en 2018, l’Université de Sherbrooke a estimé le coût d’une collision :

De 10 000 à 11 000 $ pour un chevreuil

À 50 000 $ pour un ours

Le calcul se base sur les frais entraînés par les blessures, les pertes de vies humaines, les morts d’animaux, la disposition des carcasses, la réparation des véhicules et leur remorquage.

« C'est approximatif, mais on a calculé le coût d’un animal pour la région de l'Outaouais sur sept ans et ça revient à environ 12 000 $. » — Une citation de Cénédra Poulin, chargée de projet en gestion durable des milieux naturels pour le CREDDO

La publication du rapport est prévue pour l’automne.

Le CREDDO souhaiterait ensuite présenter ses conclusions et recommandations à tous les acteurs potentiels dans la région (ministère, municipalités, MRC ), ainsi qu’aux universitaires pour mobiliser le plus de gens possible. Une démarche que la CCN appuie.