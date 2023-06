Contrairement au maire démissionnaire John Tory, aucun des sept principaux candidats à sa succession ne parle français. Radio-Canada leur a soumis les questions suivantes :

Mark Saunders et Mitzie Hunter n'ont pas répondu à nos courriels. Voici ce que les cinq autres candidats nous ont dit.

L'ex-conseillère municipale et ancienne députée du NPD n'a pas répondu directement à toutes nos questions.

Sa porte-parole Michelle Ervin indique toutefois dans une déclaration que Mme Chow veut « renforcer » le comité français à l'hôtel de ville pour mieux desservir les francophones, y compris en matière de communications.

Elle ajoute qu'elle examinerait l'idée de créer un poste de commissaire municipal aux services en français, sans donner de détails.

« Olivia va appuyer les communautés francophones afin d'obtenir du financement fédéral et provincial pour des institutions culturelles comme la Maison de la francophonie et pour avoir plus d'éducation en français dans les écoles. »