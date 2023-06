Sudbury va acheter l’ancien hôtel abandonné Ledo pour en faire un stationnement

Je suis heureux que le conseil travaille de manière productive pour améliorer la fonctionnalité de notre centre-ville dans le but de s’assurer que la Ville du Grand Sudbury continue d’être un excellent endroit où vivre, travailler et se divertir , se réjouit Paul Lefebvre.

Cette acquisition s'inscrit dans la politique de la Ville pour la revitalisation de son centre-ville. Le choix de l'édifice et du terrain de l'ancien hôtel Ledo n'est pas anodin. Il est situé à un jet de pierre de l'important projet de centre culturel Jonction Est qui prévoit regrouper la succursale principale de la bibliothèque municipale, la Galerie d'art de Sudbury et l'Association multiculturelle et folklorique de Sudbury.

Un autre édifice dans le viseur

Le premier magistrat de la Ville avait évoqué, la semaine dernière lors d'une rencontre avec des aînés, le cas de l’ancien hôpital Saint-Joseph sur la rue Paris, dont l’état de délabrement avancé fait beaucoup parler.

Le Grand Sudbury veut prendre le contrôle de l'ancien l’ancien hôpital Saint-Joseph pour en faire un espace plus convivial. Photo : Radio-Canada / Justine Cohendet

Répondant aux préoccupations de ses convives en lien avec ledit lieu, Paul Lefebvre a indiqué qu’il avait entamé des discussions avec le propriétaire de l'entreprise Panoramic Properties, à qui appartient l'ancien hôpital.

Toutefois, l’élu municipal a fait comprendre que la Ville était prête à agir si les négociations s’enlisaient.

Il a aussi fait la promesse qu’il comptait faire quelque chose concernant cet espace d’ici la fin de son mandat, en 2026.