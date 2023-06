La suite de Poulets en fuite débarquera sur Netflix pour le temps des Fêtes

Les poules en pâte à modeler de Poulets en fuite 2 (Chicken Run: Dawn of the Nugget), suite du film culte des créateurs de Wallace et Gromit, débarqueront sur Netflix le 15 décembre, 23 ans après la sortie du premier film, a annoncé mercredi la plateforme au Festival international du film d'animation d'Annecy, en France.