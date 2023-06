Plus de la moitié du budget pour la lutte contre les feux de forêt est écoulée en C.-B.

Le Service de lutte contre les feux de forêt de la Colombie-Britannique a déjà dépensé plus de la moitié de son budget annuel, alors que la période de pointe des incendies survient généralement en juillet et août.

BC Wildfire a déjà écoulé plus de 105 millions de dollars sur un budget total de 204 millions de dollars pour 2023.

BC Wildfire peut dépenser au-delà de ces montants pour les activités de suppression [des feux], et cela est financé, si nécessaire, par le budget de contingence du gouvernement , a affirmé le ministère des Forêts dans un communiqué.

« Les menaces que les incendies de forêt font peser sur les communautés seront traitées et ne sont pas limitées par le budget. » — Une citation de ministère des Forêts de la Colombie-Britannique

Ce sont les saisons de 2017 et de 2018 qui ont été les plus coûteuses. La province a dépensé plus de 600 millions de dollars lors de chacune de ces années pour la lutte contre les feux de forêt.

C’est lors de ces deux années aussi que les incendies ont été les plus dévastateurs de l’histoire de la province, avec plus de 12 000 kilomètres carrés de terres brûlées.

Lors de l'incendie de 2021, qui a détruit le village de Lytton, les coûts ont dépassé 100 millions de dollars au début du mois de juillet.

Augmentation des coûts à long terme

La province a augmenté le budget de BC Wildfire lorsqu’elle a transformé le service de lutte contre les incendies en un programme annuel.

Environ 359 millions de dollars de nouveaux fonds ont été annoncés dans le budget provincial de 2022, y compris un financement doublé des services de prévention des incendies comme FireSmart et des programmes de résilience communautaire.

Le budget de 2023 de la Colombie-Britannique prévoit plus d’un milliard de dollars sur les trois prochaines années pour lutter contre les changements climatiques.

Mercredi, 447 feux de forêt avaient été signalés dans la province. Cette année, la majorité des feux de forêt se sont déclarés dans la région desservie par le Centre de lutte contre les incendies de Prince George, qui recouvre approximativement le quart nord-est de la Colombie-Britannique. Plus de 7550 kilomètres carrés de terres y ont brûlé jusqu'à présent, soit plus de la moitié du record annuel observé.

D'après les informations de Tom Popyk