Voici pourquoi vous ne devriez pas abandonner votre frigo à la rue

En cette période de déménagement, de nombreux électroménagers seront jetés aux ordures. Or, les appareils de réfrigération exigent un traitement particulier pour éviter que certains de leurs composants polluent l’environnement. Ne pas en disposer adéquatement, c'est courir le risque qu’ils tombent entre de mauvaises mains.

La pire chose à faire serait d’abandonner votre appareil en bord de rue , indique Jules Foisy Lapointe, directeur général de GoRecycle, un OBNL qui permet de coordonner la récupération des appareils réfrigérants. C’est en outre la seule organisation légalement reconnue par Recyq-Québec pour assurer le recyclage de ces appareils.

Une fois arrivés au bout de leur vie utile, les climatiseurs, les réfrigérateurs, les congélateurs, les celliers, les refroidisseurs et les déshumidificateurs peuvent tous être récupérés par des entreprises qui s’assurent de les démonter de façon conforme.

S’il n’est pas possible de les donner, de les revendre ou de les réparer, explique M. Foisy Lapointe, ces appareils peuvent être apportés dans l’un des 260 points de dépôt de la province ou être pris en charge par les détaillants lors de l’achat d’un nouvel appareil.

Pour ceux qui ne sont pas en mesure d'apporter leur appareil à un écocentre par leurs propres moyens, des services de collecte gratuits ont été mis en place dans plusieurs municipalités. C'est notamment le cas de Laval, où des demandes peuvent être formulées auprès du Service de l’environnement.

Certaines villes, comme Montréal, Longueuil, Sherbrooke et Gatineau, n'acceptent cependant pas les appareils réfrigérants lors des collectes de résidus encombrants.

Des gaz nocifs pour l'environnement

C’est très ancré dans la culture québécoise d'abandonner ses appareils en bord de rue, avance le directeur de GoRecycle. On a de la difficulté à rapporter les appareils, et souvent on n’est pas au courant de l’impact environnemental.

Jules Foisy Lapointe, directeur général de GoRecycle, dans un écocentre de Longueuil. Photo : Radio-Canada / Elisa Serret

La plupart des appareils et systèmes de réfrigération contiennent des halocarbures, soit des gaz qui détruisent la couche d’ozone lorsque relâchés dans l’atmosphère. Parce qu’ils ont la capacité de retenir une quantité élevée de chaleur, ils contribuent à amplifier le phénomène de réchauffement planétaire.

« Il faut savoir que les gaz qui sont contenus dans ces appareils-là sont inodores; ils sont également invisibles, donc quand on les relâche, personne ne le voit. » — Une citation de Jules Foisy Lapointe, directeur général de GoRecycle

En fonction de la grosseur de l’appareil, un réfrigérateur peut représenter de 0,5 à 4 tonnes d’équivalent CO2 rejetées dans l’atmosphère.

Selon le dernier inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec, les émissions liées aux halocarbures – plus précisément aux HFC (hydrofluorocarbures) et aux PFC (perfluorocarbures) – s’élevaient à 2,99 mégatonnes d’équivalent CO2, soit 4 % du bilan total en 2020.

Mais cet inventaire sous-estime l'impact de ces gaz : d’autres halocarbures, comme les HCFC (hydrochlorofluorocarbures) et les CFC (chlorofluorocarbures), utilisés comme agents réfrigérants, ne sont pas comptabilisés puisqu'ils ne sont pas des gaz à effet de serre.

Ils n’en sont pas moins considérés comme des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

En vertu du Protocole de Montréal, le Canada s’est engagé à réduire progressivement la production, la consommation et le commerce de ces substances. Modifié en 2016 à Kigali, au Rwanda, le texte stipule que les pays développés devront avoir réduit leur usage de ces gaz de 85 % d’ici 2036.

Des appareils recyclés à 97 %

À Bécancour, derrière une muraille faite de dizaines de réfrigérateurs et de congélateurs empilés, les employés de PureSphera s’affairent à démonter des dizaines d'appareils par jour. Au bout d’environ deux heures, le réfrigérateur est complètement démantelé et ses matériaux traités, de sorte que 97 % de ceux-ci sont récupérés et revalorisés.

L’usine est la seule de l'Amérique du Nord à traiter la mousse isolante de ces appareils, gonflée avec des agents néfastes pour l’environnement.

Dans les réfrigérateurs, il y a aussi plusieurs matières recyclables, donc il faut les récupérer pour pouvoir [...] ensuite les remettre sur le marché, pour avoir une économie circulaire , explique Mathieu Filion, directeur général de PureSphera.

Les appareils réfrigérants arrivent de partout au Québec pour être démantelés à l'usine de PureSphera. Photo : Radio-Canada / Valérie Boisclair

Une fois l’appareil broyé en morceaux, les plastiques – 7 à 8 sortes différentes peuvent se retrouver dans un réfrigérateur – et les métaux sont séparés de la mousse de polyuréthane avant d’être triés. Le verre est quant à lui récupéré.

Pulvérisée en fine poudre, la mousse de polyuréthane pourra par la suite entrer dans la composition de ciment et d’asphalte ou être utilisée comme absorbant industriel. Les huiles sont quant à elles décontaminées afin de pouvoir être réutilisées, alors que les gaz nocifs sont liquéfiés et détruits.

Les métaux ferreux, non ferreux et les plastiques sont séparés une fois l'appareil broyé. Photo : Radio-Canada / Valérie Boisclair

Ces temps-ci, l'entreprise reçoit de 400 à 600 appareils par jour, notamment par l'intermédiaire du programme de GoRecycle. L'usine a la capacité de recevoir 150 000 appareils de réfrigération par année, selon Mathieu Filion.

GoRecycle estime pour sa part à 300 000 le nombre d'appareils qui sont abandonnés et recyclés de façon non conforme chaque année au Québec. En termes de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent d'environ 100 000 véhicules qu'on laisse rouler sur nos routes sans les utiliser, illustre Jules Foisy Lapointe, qui rappelle que cette évaluation est modérée. Nous, on pense que c'est vraiment la pointe de l'iceberg.

Des réseaux parallèles peu surveillés

Mais qu'arrive-t-il lorsqu'un appareil n'emprunte pas les bons canaux de récupération? Les chances sont élevées qu'il soit ramassé par un ferrailleur, selon le directeur de GoRecycle. Ceux-ci fournissent l'appareil à un centre de recyclage des métaux et touchent en retour une somme d'argent.

La majorité du temps, les gaz et les huiles vont être relâchés dans l’environnement. Les plastiques et les verres vont être enfouis. Les métaux vont être recyclés, mais le reste va être éliminé dans l’environnement , résume M. Foisy Lapointe.

Depuis le 30 septembre 2022, il est illégal au Québec de récupérer et de valoriser les appareils de réfrigération et de congélation sans être partenaire d'un programme reconnu par Recyq-Québec – en l'occurrence, GoRecycle.

Or, l'OBNL assure qu'une seule entreprise de recyclage des métaux s'est conformée dans la province, soit à Saint-Georges, en Beauce.

GoRecycle demande activement que des contrôles soient faits pour s'assurer qu'il y ait une équité dans le marché, que tout le monde participe aux efforts de lutte [contre les] changements climatiques et à la réduction des déchets , soutient son directeur.

Mathieu Filion, ingénieur de formation, est directeur général de l'entreprise PureSphera, à Bécancour. Photo : Radio-Canada / Valérie Boisclair

Même son de cloche du côté de PureSphera, où Mathieu Filion souhaite que les contrôles assurés par le gouvernement soient renforcés, afin que tous les joueurs suivent les mêmes règles .

« À l'heure actuelle, 80 à 85 % des gaz que les appareils contiennent vont dans l'atmosphère. Évidemment, c'est choquant. » — Une citation de Mathieu Filion, directeur général de PureSphera

Si les ferrailleurs font un « excellent travail » de traitement des métaux, il y aurait matière à s'améliorer pour récupérer davantage les produits néfastes et toxiques dans les appareils de réfrigération, selon M. Filion.

L'entreprise PureSphera reçoit de 400 à 600 appareils par jour. Photo : Radio-Canada / Valérie Boisclair

La modification du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (RRVPE) s'applique à une liste de « produits », dont les appareils ménagers et de climatisation. La réglementation couvre, entre autres, les produits électroniques, les piles et batteries, les produits agricoles et pharmaceutiques.

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs dit avoir envoyé en janvier des avis à plus de 170 entreprises susceptibles d’être associées aux réseaux parallèles de récupération et de valorisation de produits visés pour leur rappeler de se conformer à la nouvelle réglementation.

Il n'a pas précisé le nombre de centres de recyclage de métaux visés par cet envoi.

Un programme de contrôle a amorcé ses activités en mars 2023 afin d'inspecter certains réseaux parallèles en matière de recyclage d’appareils ménagers, produits électroniques et piles , a indiqué Frédéric Fournier, porte-parole du MELCCFP . Une équipe de travail a également été mise sur pied par le ministère et Recyc-Québec, afin d'assurer un suivi auprès des entreprises et de traiter les plaintes.

Aucune amende n'a toutefois été distribuée à ce jour pour manquement au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, selon le ministère.