Feux de forêt : la N.-É. songe à créer une équipe de réserve de pompiers volontaires

Les feux de forêt dans le comté de Shelburne et la municipalité régionale d’Halifax faisaient toujours rage lorsque le ministre des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, Tory Rushton, et d’autres fonctionnaires ont commencé à envisager une nouvelle façon d’utiliser les pompiers volontaires.

Alors que les demandes à l’endroit des services locaux et des membres du service provincial de lutte contre les feux de forêt s’intensifiaient, le ministère, par l’entremise de l’Association des services d’incendie de la Nouvelle-Écosse, a publié un formulaire de demande à l’intention des pompiers volontaires intéressés à faire partie d’une équipe de réserve pour la lutte contre les feux de forêt.

Des pompiers du service d'incendie de Northfield, en Nouvelle-Écosse, luttent contre les feux de forêt dans la soirée du 2 juin 2023 sur l'autoroute 103, dans la région de Shelburne. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

C’est un territoire que nous n’avons jamais exploité avec le secteur bénévole , a confié le ministre.

« Ils sont toujours prêts à aider. C’est peut-être une nouvelle avenue et quelque chose que nous pouvons rechercher pour les années à venir. » — Une citation de Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse

La réponse a été catégorique : 300 personnes ont fait une demande d’embauche.

Les conditions encore à déterminer

Il reste à déterminer à quoi ressemblera cette équipe de réserve.

Tory Rushton et Greg Jones, chef du service d’incendie d’Amherst et président de l’Association des services d’incendie de la Nouvelle-Écosse, ont déclaré que les fonctionnaires essaient encore de déterminer le nombre de personnes qui seront choisies, s’il y aura un appel annuel pour la formation et le recrutement, et la façon dont les personnes choisies seraient utilisées.

Le pompier Zach Rafuse, du service d'incendie d'Halifax, dans le secteur de Tantallon, le 30 mai 2023. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

La province compte environ 300 pompiers forestiers professionnels. M. Rushton a indiqué qu’une équipe de réserve aurait pour but d’ajouter du soutien et de renforcer les compétences et la formation que possèdent déjà de nombreux pompiers volontaires.

Greg Jones et Tory Rushton ont tous les deux dit qu’ils aimeraient voir des gens répartis dans toute la province afin qu’ils puissent aider lorsqu’on fait appel à eux dans leur région. Ils veulent aussi assurer une couverture lorsqu’un grand nombre de pompiers de la province sont dépêchés à un appel. Ils tiennent également à alléger le fardeau des services de pompiers volontaires qui sont souvent les premiers à répondre aux appels de feux de forêt.

Alléger la pression

Étant donné que les personnes choisies seraient payées par le ministère pour leur temps lorsqu’elles sont appelées, Greg Jones a signifié que l’approche serait également une façon d’aider à alléger la pression que subissent les services de pompiers volontaires lorsque des membres sont appelés à intervenir dans un incendie qui dure longtemps.

« Une fois que nous avons dépassé les deux ou trois jours, les pompiers volontaires, dans la plupart des cas, doivent retourner à leur vie professionnelle et familiale. » — Une citation de Greg Jones, président de l'Association des services d’incendie de la Nouvelle-Écosse

Par conséquent, si nous entrons dans les quatre ou cinq jours suivant le début de l’événement, l’équipe de réserve permettra à la province d’avoir un groupe de personnes à qui elle pourra rapidement faire appel pour accroître son effectif de protection des terres sauvages.

Des messages de remerciements aux pompiers, le 2 juin 2023 à Shelburne, en Nouvelle-Écosse. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

La province a déjà un modèle de financement qui fournit de l’argent aux ministères bénévoles en fonction du nombre de véhicules et de personnes utilisés pendant les travaux de lutte contre les feux de forêt. Tory Rushton a mentionné que ces taux ont été augmentés cette année de 15 % pour refléter la hausse de coûts.

Le ministre, qui a été pompier volontaire pendant 21 ans au service d’incendie d’Oxford, dont 12 ans comme chef, a déclaré qu’il n’était pas surpris de la réponse à l’idée d’une équipe de réserve. Mais il sait aussi que la lutte contre un incendie de structure et un incendie de forêt sont deux choses différentes, et la province doit s’assurer que les gens sont bien formés et que les mesures de protection nécessaires sont en place.

J’ai souvent dit que je préférais combattre 10 incendies de maison plutôt qu’un seul incendie de forêt , a-t-il comparé.