Au terme de plus de trois ans de travail dans l'enquête publique sur la thématique du suicide, le Bureau du coroner dévoile 63 recommandations dans l'espoir de mieux venir en aide aux personnes en détresse.

La coroner Me Julie-Kim Godin souligne que cette vaste enquête publique a permis de renforcir la nécessité d'agir en amont . Elle écrit qu'il faut accorder une grande importance à déceler précocement les troubles de santé mentale ainsi que les troubles liés à l'usage de substances dans le but de prévenir une escalade de problèmes.

Elle insiste aussi sur la nécessité de prendre au sérieux toutes les personnes susceptibles de développer un risque suicidaire ou qui présentent des manifestations suicidaires . Ces personnes doivent avoir accès sans délai aux services de santé dont elles ont besoin.

« Nous devons mieux intervenir et garder constamment à l'esprit qu'il n'y a pas de petites ou de grandes idées noires. » — Une citation de La coroner Julie-Kim Godin

Des mesures pour prévenir des décès évitables

Ce qui se dégage de l'ensemble du rapport intitulé POUR la protection de LA VIE humaine est une volonté de consolider le filet social afin de mieux soutenir les personnes en détresse. La coroner cherche à resserrer les mailles par une action mieux coordonnée, l'ajout de ressources et un renforcement de leurs compétences.

La coroner affirme avoir la conviction qu'une mise en application de son rapport permettrait de prévenir des décès évitables .

Ses dizaines de recommandations s'adressent à divers ministères, à des corps policiers, à des établissements de santé, à des organismes communautaires, à plusieurs ordres professionnels et à l'École nationale de police.

Me Godin demande notamment aux ministères de la Sécurité publique, de la Santé et de la Justice de créer un comité consultatif chargé de réviser le cadre juridique entourant le partage de renseignements confidentiels ou protégés par le secret professionnel.

Une approche différente en cas de situation de crise pourrait possiblement permettre une meilleure intégration des proches dans le processus d'intervention. Des personnes importantes dans l'entourage de l'individu en détresse pourraient être tenues informées des développements dans son dossier.

Dans une autre recommandation soumise conjointement à la Sécurité publique et à la Santé, elle propose d'intensifier les efforts pour déployer des équipes mixtes d'intervention comprenant policiers et intervenants psychosociaux dans toutes les régions du Québec.

Elle appelle également les autorités publiques à fournir toutes les ressources requises aux organismes communautaires dont la mission est d'assurer un filet de sécurité aux personnes à risque.

Faisons en sorte que la santé mentale ne soit pas l'enfant pauvre du système de santé et que les investissements requis soient faits pour y parvenir et répondre à la pénurie de main-d'œuvre , renchérit la coroner, qui doit rencontrer les journalistes lors d'une conférence de presse en après-midi.

Cinq événements étudiés

Dans une réaction écrite transmise par le cabinet du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, on dit prendre acte des recommandations et que celles-ci seront analysées avec minutie .

Nous avons fait de l'accès aux services en santé mentale une priorité et nous allons continuer à le faire , promet-on.

Cette enquête publique avait été ordonnée par la coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, en septembre 2019. Elle s'est officiellement amorcée quelques mois plus tard, en décembre, d'abord sous la présidence de la coroner Andrée Kronström. Me Godin a pris le relais en octobre 2021.

Cinq événements impliquant six décès, soit un homicide et cinq suicides, ont été analysés par le bureau du coroner au cours de cette démarche. Il s'agit des dossiers de Mikhaël Ryan, de Joceline Lamothe, de Suzie Aubé, de Jean-François Lussier, de Marc Boudreau et de Dave Murray.

De nombreux témoins ont été entendus lors des audiences, dont des professionnels de la santé, des représentants d'organismes de prévention et des proches endeuillés.