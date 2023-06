Les employés d’Oneka Technologies invités à bouger

L’objectif de ces formations est d’améliorer la qualité du milieu de travail. Pour ce faire, en plus des formations, les employés bénéficieront d’un soutien financier afin d’avoir accès à des activités sportives dans plusieurs installations à Sherbrooke. Le remboursement des coûts d’équipement sera également compris.

« Cet investissement substantiel permettra à cette PME en pleine croissance d’élargir les compétences de l’ensemble des membres de son personnel. » — Une citation de Geneviève Hébert, députée de Saint-François

L’optimisation des opérations en mer et l’encadrement des membres de l’entreprise sont au cœur de cette décision. Rappelons que l’entreprise, basée à Sherbrooke, désalinise l’eau de mer afin d’en faire de l’eau potable.

Opération séduction pour attirer des employés

Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, la formation et la qualité des milieux de travail sont des outils essentiels pour attirer et surtout retenir des employés au sein d’une entreprise, souligne la députée par voie de communiqué. Cet investissement pour la formation des employés permettra à l’entreprise d’assurer le bon fonctionnement de ses solutions technologiques et de bien les mettre en place, mais il rendra également les emplois plus stimulants et plus motivants pour les travailleuses et travailleurs concernés.

Ce soutien financier pour la formation est offert par le gouvernement du Québec à Oneka Technologies dans le cadre du volet entreprises de la Mesure de formation de la main-d’œuvre. Ce dernier a comme mission de soutenir les employés dans le développement de leurs compétences en milieu de travail afin d’assurer la rétention de personnel.