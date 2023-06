Le parti profitera de son Conseil général à Saint-Hyacinthe le week-end prochain pour dévoiler les premiers arrêts d’une longue tournée qui s’échelonnera de la fin de l’été à l’hiver.

Les membres nous ont demandé de mettre l’économie au cœur de cette tournée , explique en entrevue le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Dans le but explicite de préparer déjà la prochaine élection, Québec solidaire mise particulièrement sur un rapprochement avec les PME qui se sentent abandonnées par le gouvernement de la CAQ , selon Gabriel Nadeau-Dubois.

Ce n’est pas vrai que toutes les entreprises sentent qu’elles ont leur place dans la vision de Pierre Fitzgibbon. On coupe des rubans pour donner des centaines de millions de dollars à de grandes multinationales, pendant ce temps-là il y a des PME qui appellent à l’aide parce qu’il y a une pénurie de main-d'œuvre, parce qu’il y a l'adaptation aux changements climatiques.

L’expérience économique du député Haroun Bouazzi, ancien vice-président adjoint de la Banque de développement économique du Canada, sera mise à contribution.

Déjà je suis en contact avec énormément de PME , je suis sollicité tous les jours, autant des PME dans les hautes technologies que dans les MRC . [...] On va être au maximum en mode écoute et échange pour adapter notre vision à la réalité de ces personnes-là , ajoute le député de Maurice-Richard.

Gabriel Nadeau-Dubois reconnaît qu’en lançant une tournée régionale à saveur économique, son parti part à la conquête de deux fronts qui ne sont pas naturellement associés à QS .

« L’objectif de cette tournée, c’est de sortir des sentiers battus, sortir de notre zone de confort, aller à la rencontre de gens qui ne se retrouvent pas pleinement dans notre projet de société. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Surtaxes sur les camionnettes ou encore impôt sur les successions de plus d’un million de dollars, certaines promesses ont mal passé dans les régions du Québec et le parti veut tourner la page.

Les bilans de la dernière campagne ont été faits, si on avait toutes les solutions, on aurait fait élire 125 députés. [...] On sait qu’il y a du travail à faire , se contente de conclure Nadeau-Dubois.

Plus de pouvoir aux députés?

Le Conseil national du 16 au 18 juin ne sera pas que consacré à la tournée des régions, le parti compte aussi entamer une réforme de ses statuts, essentiellement la constitution de QS , en vue de les moderniser.

Les statuts ont été rédigés à une époque où Québec solidaire était un tout petit parti avec même pas trois députés. [...] Il est temps qu’on dépoussière notre constitution interne, qu’on l’adapte à notre nouvelle réalité comme force politique , soutient Gabriel Nadeau-Dubois.

Avec cette réforme qui sera présentée à Saint-Hyacinthe, les députés pourraient aussi obtenir un peu plus de pouvoir au sein du parti.