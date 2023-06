Urgence de La Baie : la deuxième phase des travaux prend fin

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean indique que cette étape, qui avait pour but de rénover le poste d’accueil et la salle d’attente, vient tout juste de prendre fin.

L’accès à la porte principale de l’urgence du centre hospitalier est donc restauré.

Dès le 16 juin (vendredi) à 7 h 30, l’accès à l’urgence s’effectuera donc par la porte principale.

Prochaine étape

Au cours des prochaines semaines, la réfection des derniers espaces intérieurs du secteur ambulatoire sera mise en branle. Des travaux d’aménagement extérieurs auront également lieu.

La phase 3, qui complétera le projet d’agrandissement et de rénovation de l’urgence de l’Hôpital de La Baie, devrait se terminer pendant la période estivale , peut-on lire dans un communiqué diffusé mercredi par le CIUSSS.