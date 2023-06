Pierre de Maere, une étoile montante de la pop aux Francos

Le chanteur d’ Un jour je marierai un ange , qui compte plus de 55 millions d’écoutes sur Spotify, a connu une ascension fulgurante ces derniers mois. Son album Regarde-moi, paru plus tôt cette année, lui a valu d’être sacré révélation masculine aux Victoires de la musique, le grand rendez-vous de la musique française.

Ç’a été très intense, mais aussi très gai. J’ai l’impression de m’accomplir de plus en plus, de faire ce que j’aime, d’avoir trouvé une raison de vivre suffisante, explique le musicien de 22 ans à Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à Tout un matin. C’est pas très emmerdant de chanter, quand même!

Il ne dédaigne pas non plus le côté promotion qui va de pair avec sa jeune carrière de chanteur. Je me fais inviter à Roland-Garros, je reçois des cadeaux, la vie est belle , dit-il avec franchise et légèreté.

La planète Pierre de Maere

L’univers de Pierre de Maere outrepasse la musique. Sa signature esthétique lisse est indéniable dans ses vidéoclips épurés, ses costumes toujours bien repassés, et même sa coiffure de style coupe bol .

Sur scène, il avoue être plus punk . En live, c’est important d’arriver avec un truc plus contrasté, plus vivant. Il n’y a pas d’autotune, la scénographie est rudimentaire, et tout passe à travers moi et ma performance , dit-il.

Pas nécessairement ma performance vocale, car je ne suis pas Céline Dion, s’empresse d’ajouter le chanteur, qui semble par moment complexé par sa voix, malgré son succès. Mais c’est un jeu de jambes, ce sont des blagues, un costume, et tout ça.

Il raconte d’ailleurs avoir été influencé par Hubert Lenoir, qu’il a vu l’an dernier en concert à Paris : Ça avait complètement changé ma vision du spectacle et ce que je pouvais moi-même être capable de faire en spectacle, avec son énergie folle.

Pierre de Maere sera en spectacle à 18 h sur la scène Loto-Québec des Francos de Montréal.