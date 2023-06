Le négociant de céréales Bunge acquiert Viterra pour 8,2 milliards de dollars américains

Le géant américain du négoce agricole Bunge a annoncé mardi l'acquisition de Viterra, spécialiste canadien du commerce de grain, pour 8,2 milliards de dollars américains (un peu plus de 10 milliards de dollars canadiens) en actions et en numéraires. La fusion entre les deux sociétés a pour objectif la création d'un géant mondial de l’agriculture, indique un communiqué.

D'après les termes de l’accord, les actionnaires de Viterra recevront 65,6 millions d’actions de Bunge, évaluées à un total d’environ 6,2 milliards de dollars américains ainsi qu’environ 2 milliards de dollars américains en espèces. L’accord précise aussi que Bunge assumera également la dette de 9,8 milliards de dollars américains de Viterra.

A la clôture de l'opération, souligne l’accord, les actionnaires de Viterra détiendront 30 % de la société fusionnée sur une base entièrement diluée, et environ 33 % après l'achèvement d’un plan de rachat d’actions prévu de 2 milliards de dollars américains par Bunge.

La combinaison de Bunge et de Viterra accélère considérablement la stratégie de Bunge, en s’appuyant sur notre objectif fondamental qui est de connecter les agriculteurs aux consommateurs pour fournir des aliments, des aliments pour animaux et du carburant essentiels au monde , a affirmé dans un communiqué le président-directeur général de Bunge, Greg Heckman.

Selon ce communiqué, la fusion réunira les actifs complémentaires de Bunge et de Viterra, augmentant la capacité de manutention de céréales et de graines de Bunge et aidant à relier les plus grandes régions agricoles du globe aux consommateurs du monde entier.

Ainsi, cette fusion offrira aux agriculteurs un meilleur accès au marché pour leurs produits.

Cela nous permet de proposer des solutions innovantes et d'ouvrir de nouvelles voies à nos clients , a déclaré le président-directeur général de Viterra, David Mattiske.

Cette fusion s'inscrit également dans le cadre d'une vague de consolidation en cours dans le secteur agricole ces dernières années.

Au nombre des fusions notables, il y a l'acquisition de Monsanto par l'entreprise allemande Bayer en 2018 pour un montant de 66 milliards de dollars américains.

L’un des possibles points d'achoppement pourrait être le fait que Bunge détienne déjà une participation de 25 % dans G3 Global Grain Group, qui était autrefois la Commission canadienne du blé. Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Aussi, en 2018, la fusion entre Agrium et Potash Corporation of Saskatchewan a donné naissance à la compagnie Nutrien, le plus grand producteur de potasse du monde.

Viterra elle-même a été acquise par Glencore en 2012 pour 6,1 milliards de dollars canadiens. Glencore a par la suite vendu une participation de 40 % dans la société à Investissements RPC et une participation de près de 10 % à B. C. Investment Management Corporation en 2016.

Une fusion à la loupe du gendarme de la concurrence

Selon le Bureau de la concurrence du Canada, le projet de fusion Viterra-Bunge est en cours d'examen conformément à la Loi sur la concurrence fédérale.

Si nous déterminons que la transaction proposée est susceptible de nuire à la concurrence, nous prendrons les mesures qui s'imposent , a indiqué dans un courriel le porte-parole Jayme Albert.

L’un des possibles points d'achoppement pourrait être le fait que Bunge détienne déjà une participation de 25 % dans G3 Global Grain Group, qui était autrefois la Commission canadienne du blé. En effet, l’entreprise exploite de nombreux silos à grains dans les mêmes régions que Viterra.

Selon la directrice des relations gouvernementales, de la politique et des marchés pour la Commission du blé de l'Alberta, Shannon Sereda, l’accord proposé est suivi de près par son organisation.

Notre mandat est de soutenir des marchés compétitifs pour nos agriculteurs, donc au fur et à mesure que d'autres détails apparaîtront, nous chercherons bien sûr à étudier les impacts de la fusion , a-t-elle déclaré

Viterra, anciennement l’emblématique Saskatchewan Wheat Pool, est une entreprise de manutention de céréales qui compte plus de 80 installations à travers le pays et exporte dans plus de 70 pays.

Quant à Bunge, elle est établie au Missouri, et est la plus grande entreprise de transformation des oléagineux au monde, exploitant 300 installations dans plus de 40 pays à travers le monde.

La fusion devrait être finalisée au milieu de 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires et celle des actionnaires de Bunge.

