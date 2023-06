Crise du logement : la ministre Duranceau promet « une multitude de mesures »

Alors qu’une vingtaine de représentants de la société civile réclament de Québec « des actions concrètes et immédiates » face à la crise du logement, la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, reconnaît que le projet de loi qu’elle a déposé il y a quelques jours « ne règlera pas tout ».

Le projet de loi, c'est l'une des mesures, et il y aura une multitude de mesures mises de l'avant pour aider en matière d'habitation , a dit la ministre, mercredi, à l'entrée de la réunion du Conseil des ministres à Québec.

France-Élaine Duranceau était appelée à commenter la publication d’une lettre signée par des acteurs du secteur de la construction, de l'immobilier, du milieu communautaire et des élus municipaux. Dans une rare sortie commune, ces derniers ont prévenu, mercredi à Montréal, que la crise du logement va s'aggraver si l'on ne s'y attaque pas, dès maintenant, de manière multisectorielle.

Selon le groupe de signataires, la crise est imputable à une offre de logements insuffisante. Et la baisse prévue du nombre de mises en chantier – alors qu'elles devraient être multipliées par trois – laisse présager le pire.

Leur sortie d'aujourd'hui, c'est une bonne chose, a commenté la ministre Duranceau. Il faut continuer d'en parler et tout le monde est conscient qu'il faut accélérer les choses.

« Les municipalités ont leur part à faire. Il y a des permis qui doivent être émis et il faut avoir une vélocité qui est un peu plus grande. » — Une citation de France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation du Québec

En matière de logement, le Québec connaît actuellement son plus bas taux d’inoccupation (1,7 %) en plus de 20 ans, selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) citées dans la lettre au premier ministre Legault.

Parmi les signataires qui veulent d'une seule voix alerter les élus sur la gravité de la situation figurent l'Association de la construction du Québec (ACQ), le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) ainsi que des villes comme Montréal, Longueuil, Laval, Québec, en plus de l'organisme Centraide du Grand Montréal.

Personne, seul, n'a la solution , a déclaré mardi en conférence de presse le PDG de Centraide du Grand Montréal, Claude Pinard. Déplorant l'absence de construction de logements sociaux et abordables, M. Pinard a pointé du doigt des édifices à condos qui ne sont pas à la portée de mères de famille monoparentale au salaire modeste.

Claude Pinard, président-directeur général de Centraide Montréal, fait partie de ceux qui réclament du premier ministre Legault de faire « l'état des lieux et d'établir un plan concerté » face à une « crise historique » du logement et de l'habitation dans la province. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le logement est la plus grosse dépense des ménages et, dans le Grand Montréal, 360 000 ménages vont finir le mois dans le négatif , a rappelé M. Pinard. C'est l'énormité des chiffres qui a incité autant de gens aux intérêts variés à mener cette action concertée, a-t-il poursuivi.

Pour s'attaquer à la crise du logement, ça va prendre beaucoup de courage politique et beaucoup de courage organisationnel aussi , selon lui.

La mention du politique n'était pas anodine, car c'est véritablement au gouvernement Legault que l'appel à l'action est lancé. Et le projet de loi, déposé vendredi dernier par la ministre Duranceau, ne suffit pas, selon l'ex-députée libérale provinciale Isabelle Melançon. La problématique du logement actuellement et de l'habitation, c'est beaucoup plus complexe qu'un projet de loi , a-t-elle insisté.

« Au final, il y a des gens qui souffrent et il y a une industrie qui est ralentie. Et quand l'industrie est ralentie, ça n'aide en rien la crise du logement. » — Une citation de Isabelle Melançon, PDG de l'Institut de développement urbain du Québec

Isabelle Melançon, présidente-directrice générale de l'Institut de développement urbain du Québec, est entourée d'autres signataires d'une lettre adressée au premier ministre François Legault, en conférence de presse mercredi. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Est-ce que le gouvernement a trop tardé pour reconnaître le problème? , s'est fait demander Mme Melançon en conférence de presse. Assurément, a-t-elle répondu, tant et aussi longtemps qu'on ne nomme pas la crise, c'est difficile de faire face.

Isabelle Melançon a affirmé que le groupe dont elle fait partie n'a pas eu de retour du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) à la lettre envoyée lundi dernier au premier ministre.

Mercredi, à la suite de la sortie des signataires de la lettre, le cabinet de François Legault a publié la réplique suivante : On doit augmenter l’offre de logement et c’est exactement ce qu’on fait. On doit le faire notamment en collaboration avec les villes et municipalités .

« Avec France-Élaine Duranceau, on s’assure aussi que les programmes soient plus efficaces, plus rapides. » — Une citation de Extrait du message du cabinet de François Legault

Le gouvernement Legault se targue de plus d'avoir investi dans le dernier budget 1 milliard $ de plus en habitation . Enfin, il blâme les précédents gouvernements [qui] se sont traîné les pieds et ont trop peu investi dans des logements abordables .

De son côté, la ministre Duranceau a assuré que 10 000 unités de logement étaient en chantier.

La ministre Duranceau est désolée

La ministre a été placée sur la défensive cette semaine, après avoir déposé un projet de loi à la toute dernière journée des travaux parlementaires, vendredi dernier. Ce qui a fait dire à la députée solidaire Manon Massé qu'il s'agissait d'un signe que le logement, ce n'est pas important pour le gouvernement Legault.

Au contraire, s'est défendue France-Élaine Duranceau, mercredi. C'était important pour moi de le déposer pendant la première session parlementaire, seulement huit mois après être entrée en poste.

Par ce projet de loi, Mme Duranceau affirme vouloir colmater les failles qui se sont créées au fil des décennies dans le marché locatif résidentiel.

La ministre s'est par ailleurs dite désolée d'avoir paru insensible à la cause des locataires, à la suite d'une déclaration faite vendredi dernier à Noovo. Tu ne peux pas utiliser un droit qui n’est pas le tien, de céder un bail à quelqu’un d’autre, à des termes que tu décides quand ce n’est pas ton immeuble, avait-elle affirmé. Le locataire qui veut faire ça, il faut qu’il investisse en immobilier.

J'étais dans une description juridique et économique des choses , s'est-elle défendue, mercredi.

La cession de bail

Décrié tant par des associations de locataires que par des groupes de propriétaires, le projet de loi 31 vise notamment à conférer, aux propriétaires, le droit de refuser une cession de bail, une mesure à laquelle recourent des locataires pour contrer la hausse des prix locatifs.

Aux yeux de la ministre, la cession de bail a fini par être utilisée d'une manière qui n’avait pas été prévue au départ .