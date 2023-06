Près de 130 000 électeurs ont voté par anticipation au cours des six derniers jours dans le cadre de l'élection partielle à la mairie de Toronto, soit une hausse de 11,9 % par rapport à l'élection générale d'octobre dernier, indique la Ville.

En 2022, il y avait eu de surcroît deux jours de plus pour voter par anticipation.

Cinquante bureaux de scrutin étaient ouverts cette année pour le vote par anticipation du 8 au 13 juin.

Le 13 juin, plus de 38 600 électeurs se sont rendus aux urnes, soit le nombre le plus élevé pour un jour de vote par anticipation depuis la fusion municipale survenue il y a plus de 20 ans, peut-on lire dans un communiqué municipal.

Le jour de la partielle le 26 juin, 1445 bureaux de scrutin seront ouverts de 10 h à 20 h.