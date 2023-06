Un feu de forêt force l’évacuation de chalets à Fermont

La Ville a demandé aux propriétaires de réintégrer leur résidence principale dès que possible.

Il est dorénavant interdit de circuler sur les chemins du lac Carheil et du Comstock.

La ville de Fermont se dresse au milieu d'une forêt d'épinettes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ann-Édith Daoust

On demande la collaboration de tous les résidents et touristes pour ne pas circuler sur ces chemins , explique la responsable des communications à la Ville de Fermont, Marie Philippe Couture. C’est vraiment important parce que ça pourrait nuire au travail de nos pompiers.

« On a des barrages policiers sur les chemins du lac Carheil et du Comstock pour s’assurer que les gens ne circulent pas. » — Une citation de Marie Philippe Couture, responsable des communications à la Ville de Fermont

La porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Isabelle Gariépy, précise que le brasier qui se déploie sur près de 339 hectares est contenu.

Elle indique que des avions-citernes sont en action depuis lundi pour combattre ce feu.

C’est un incendie où on a fait des missions d’avions-citernes mardi en fin de journée. Mercredi matin, d’autres missions sont prévues. Nos pompiers forestiers vont également aller prêter main-forte aux pompiers municipaux qui sont déjà sur place , affirme Isabelle Gariépy.

L'agente à la prévention et aux communications, Isabelle Gariépy (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

La Ville de Fermont doit faire le point ce mercredi pour déterminer si d’autres mesures sont nécessaires pour protéger les citoyens.

Les autres feux sur la Côte-Nord

Les autres incendies forestiers qui sont actifs sur la Côte-Nord sont soit contenus ou maîtrisés.

La SOPFEU rappelle que 250 personnes sont toujours en action sur la Côte-Nord afin de combattre ces brasiers.

[Parmi ces 250 personnes], il y a des endroits où on a de plus grandes équipes de pompiers qui vont travailler notamment dans les secteurs de Fermont, de Sept-Îles, de Micoua et de Manic-3. Nos équipes travaillent actuellement au sol , ajoute Isabelle Gariépy.

Quant au nouveau feu situé à une centaine de kilomètres au nord de Sept-Îles, la porte-parole se veut rassurante.