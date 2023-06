BCE abolit 1300 emplois, ferme 6 stations de radio et en vend 3 autres

Le conglomérat Bell Canada Entreprises (BCE) abolit 1300 emplois, soit 3 % de sa main-d’œuvre, et ferme six stations de radio en plus d'en vendre trois autres.

Dans un communiqué publié mercredi, BCE attribue ces suppressions d’emplois aux conditions défavorables en matière de politique publique et de réglementation qui existent actuellement dans le domaine des médias.

Dans une note interne aux employés, le président de Bell Media, Wade Oosterman, a déclaré que le personnel touché par ces compressions serait informé cette semaine, ajoutant que 30 % des postes abolis étaient vacants ou non occupés.

Selon M. Oosterman, l'entreprise doit composer avec la migration continue des revenus publicitaires vers des plateformes numériques étrangères telles que Facebook et Google ainsi qu'à la migration des abonnés du câble, du service satellite et de Fibre TV vers les plateformes de diffusion numérique.

« Nous sommes également confrontés à de fortes pressions économiques et inflationnistes, à une baisse des budgets des annonceurs et à un cadre règlementaire qui a été trop lent à s'adapter. » — Une citation de Wade Oosterman, président de Bell Media

Annonçant du même souffle la fermeture de six stations et la vente de trois autres, BCE explique vouloir adapter considérablement sa façon de diffuser les nouvelles.

Les six stations qui seront fermées sont :

Funny 1290 de Winnipeg

Funny 1060 de Calgary

TSN 1260 Radio d'Edmonton

BNN Bloomberg Radio 1410

Funny 1040 de Vancouver

NewsTalk 1290 de London

Les stations de Hamilton AM Radio 1150 et AM 820, ainsi que AM 580 de Windsor ont quant à elles été vendues à une tierce partie dont l'identité n'a pas été révélée, sous réserve de l'approbation de la transaction par le CRTC.

Le plan prévoit de passer à une approche de salle de rédaction unique pour toutes les marques, ce qui permettra une meilleure collaboration et une plus grande efficacité , précise le vice-président de l’information chez BCE , Richard Gray dans une communication interne.

Dans une entrevue accordée à La Presse canadienne, le vice-président exécutif et chef du contentieux et de la réglementation chez Bell, Robert Malcolmson, a expliqué que la branche média de BCE ne peut pas continuer à opérer avec ses différentes marques – telles que CTV National, BNN, CP24, ses stations de télévision locales et ses chaînes de radio – fonctionnant indépendamment les unes des autres .

« Il s'agit d'une consolidation de la collecte et de la diffusion des informations. » — Une citation de Robert Malcolmson, vice-président exécutif et chef des affaires juridiques et réglementaires

Les stations de radio de BCE ont vu leurs bénéfices diminuer de moitié depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Dans un souci d'économie et d'efficience, la direction explique vouloir combiner la production de l'information de façon horizontale afin de fournir à ses services de nouvelles une plateforme unique et commune dont la gestion sera centralisée.

À ce chapitre, la direction de BCE compte réduire de 6 % les postes de gestion au sein de l'entreprise et de 20 % les postes de direction, par rapport aux effectifs de 2020.

Les choses ne semblent pas aller mieux du côté de la téléphonie traditionnelle. Dans une lettre ouverte publiée mercredi, le président et chef de la direction de Bell Canada, Mirko Bibic, anticipe des pertes de plus de 250 millions de dollars par année en téléphonie traditionnelle.