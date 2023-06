Bay du Nord : Terre-Neuve-et-Labrador songe toujours à devenir actionnaire du projet

La pétrolière Equinor a annoncé le 30 mai que Bay du Nord, un projet à 500 km à l'est de Terre-Neuve dans des eaux à 1200 m de profondeur, avait été reporté pour une période allant jusqu’à trois ans en raison de pressions inflationnistes.

Le ministre provincial de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie, Andrew Parsons, admet avoir été pris de court par la décision, mais a dit mercredi que son gouvernement évalue malgré tout la possibilité d’acheter une participation de 10 % dans Bay du Nord.

« On a encore l’option de le faire, mais aucune décision n’a été prise. [...] On me dit que l’approbation du projet [par Equinor] est encore une possibilité bien réelle et j’y crois. » — Une citation de Andrew Parsons, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador

Le projet Bay du Nord prévoit la production d’environ 1 milliard de barils de pétrole. Il représente des milliers d’emplois et des milliards de dollars en redevances pour la province. La facture du projet avait été évaluée à environ 16 milliards de dollars, il y a un an, mais ces prévisions ne tiennent pas compte des récentes augmentations de coûts liées à l’inflation.

En mai 2020, le rapport Greene, une analyse indépendante des finances publiques, a recommandé au gouvernement libéral de vendre tous ses actifs dans le pétrole. Le document note qu' une petite province comme Terre-Neuve-et-Labrador ne devrait pas être propriétaire d’installations de production pétrolière.

Andrew Parsons est ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

En décembre 2021, le gouvernement a engagé la firme Rothschild pour entamer une évaluation stratégique de tous ses actifs, dont les infrastructures pétrolières.

Le 17 mars, le ministère des Finances a annoncé que Rothschild allait poursuivre l’évaluation de trois actifs en particulier – la participation du gouvernement dans la plate-forme Hebron (4,9 %), le projet d’expansion West White Rose (5 %) et le projet d’expansion Hibernia South (8,7 %) – dans le but de comprendre et de vérifier tous les aspects d’une transaction potentielle .

Il est important de noter qu'aucune décision concernant les actifs de la province n'a été prise à ce jour , a déclaré à l’époque la ministre des Finances, Siobhan Coady.

Andrew Parsons a réitéré mercredi que le gouvernement n’a toujours pas pris de décision et que l’évaluation des actifs se poursuit.

Il y a un décalage

Une note d’information obtenue par Radio-Canada, datée du 31 mars, indique toutefois que le gouvernement a demandé à Rothschild de préparer les actifs pour le marché . Ce document, obtenu en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, soulève des questions chez les partis d’opposition, qui martèlent depuis des mois que le processus mené par le gouvernement manque de transparence.

Je comprends très bien qu’il peut y avoir des informations sensibles qui pourraient compromettre une transaction potentielle et je ne les demande pas. Mais il faut donner au public une idée de ce que le gouvernement fait , soutient le chef progressiste-conservateur, David Brazil. Selon lui, le gouvernement doit préciser s’il a bel et bien l’intention de vendre les actifs. Il doit aussi divulguer la valeur estimée des actifs, soutient David Brazil.

Le chef du Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador, David Brazil (à gauche), et le chef du NPD provincial, Jim Dinn (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mark Quinn

Le chef néo-démocrate, Jim Dinn, souligne la volatilité du secteur pétrolier provincial. Pendant la pandémie, les projets West White Rose et Terra Nova ont été menacés d’abandon. Les travaux ont recommencé, mais seulement après que le gouvernement a annoncé des centaines de millions en subventions publiques.

Jim Dinn se demande pourquoi les libéraux envisagent d’acheter des parts dans un nouveau projet pétrolier dont l’avenir est incertain. Il affirme que le gouvernement, dont les redevances pétrolières représentent 12 % des revenus globaux cette année, manque de plan cohérent en matière de transition vers les énergies vertes.