Le chef du PQ accordera une partie de sa hausse de salaire à Loge m’entraide

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, s’engage à verser une partie de la hausse qu’il recevra à l’organisme qui vient en aide aux personnes appauvries en les logeant dignement.

Le PQ et Québec solidaire avaient voté contre le projet de loi, dont l’adoption permettra aux élus de toucher environ 30 000 $ de plus annuellement. La Coalition Avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) s’étaient montrés en faveur.

Dans un communiqué diffusé par le PQ , le leader de la formation politique a indiqué qu’il remettra 300 $ de sa poche à Loge m’entraide à titre de contribution pour le projet de coopérative d’habitation La Solidarité.

En mai, Paul St-Pierre Plamondon et ses collègues députés Pascal Bérubé et Joël Arseneau ont annoncé qu’ils n’accepteraient que l’équivalent de la moyenne de l’augmentation de salaire consentie aux travailleurs de la fonction publique. Le reste sera remis à des organismes.

Nous, nous avons choisi d’accepter seulement ce qui sera consenti aux enseignants, enseignantes, infirmiers, infirmières, travailleurs du secteur public et de la santé ; nous ferons une moyenne de toutes ces conventions collectives dans le cadre desquelles la CAQ dit qu’il n’y a pas d’argent pour leur offrir plus. Nous ne prendrons que ce qui sera octroyé aux travailleurs, en toute solidarité avec eux, et remettons le reste à des causes qui nous interpellent, comme celle du logement , a déclaré Paul St-Pierre Plamondon.

Le chef du parti indépendantiste rappelle qu’à l’aube du 1er juillet, période de déménagements, plusieurs personnes à faible revenu peineront à dénicher un logement.

[…] J’ai rencontré personnellement Sonia Côté, qui m’a expliqué le projet de coopérative d’habitation La Solidarité. Je trouvais que mes premiers dons devaient être des symboles forts pour toutes celles et tous ceux qui vivront une période difficile dans quelques semaines , a poursuivi le péquiste.

Selon lui, le geste démontreque le Parti Québécois soutient la cause du logement social.

Lorsqu’il était au pouvoir, le PQ avait mis en place le programme Accès Logis. L’actuel gouvernement l’a aboli.

Le dépôt du projet de loi 31 vendredi dernier et les propos de la ministre de l’habitation, qui attaquent le droit à la cession d’un bail locatif et le droit de se loger, mettent en lumière qu’il est primordial l’on continue de se battre pour les droits des locataires et nous le ferons , termine Paul St-Pierre Plamondon.

Le 8e chef de parti à contribuer

La coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté, a rappelé que Paul St-Pierre Plamondon est le 8e chef d’un parti politique provincial ou fédéral à contribuer à la campagne.

Lors de la campagne électorale, nous avions rencontré le Chef du PQ pour obtenir des engagements dans le logement social au Québec mais aussi, un don au projet La Solidarité, ce à quoi il avait promis de réfléchir. Aujourd’hui, M. St-Pierre Plamondon passe de la réflexion à l’acte avec un don de 300 $ que l’on accueille avec reconnaissance , a réagi Sonia Côté.

Jagmeet Singh. Andrew Scheer, Yves-François Blanchet, Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois, Éric Duhaime et Pierre Poilievre ont versé une contribution financière.