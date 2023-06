Le Tour de Beauce fait son grand retour

Après une pause forcée de trois ans, le Tour de Beauce reprend du service avec 15 équipes, dont 9 basées au Canada, et un parcours de 5 étapes qui totalisent 673 kilomètres. Les cyclistes donnent leur premier coup de pédale au 35 e Tour de Beauce mercredi à Saint-Georges.

« On est très heureux de reprendre l’événement après trois ans. Ça a été un long désert, mais on y est arrivé » — Une citation de Francis Rancourt, directeur général du Tour de Beauce.

En 2020 et 2021, l’incertitude entourant les mesures sanitaires et les restrictions à la frontière avaient eu raison de la compétition. En 2022, c’était le manque de véhicules de location qui avait forcé son annulation.

Explosion des coûts

Recruter du personnel n’a pas été un problème, mais d’autres éléments ont compliqué l’élaboration de l'événement, précise le directeur général.

« Il y a beaucoup d’intrants qui ont changé, les coûts ont explosé, mais on a réussi à attacher tous les éléments pour présenter une belle édition » — Une citation de Francis Rancourt, directeur général du Tour de Beauce.

Le Tour de Beauce est la plus importante course cycliste professionnelle par étapes en Amérique du Nord , peut-on lire sur le site web de l’organisation.

C’est une course de développement, on est dans le niveau qui est juste en dessous du World tour, du tour de France, du tour d’Italie ou des grands prix de Québec et de Montréal , indique M. Rancourt.

Un événement important

Plusieurs grands cyclistes canadiens ont passé par le Tour de Beauce.

L’étape de la ville de Saint-Georges est considérée comme l’une des étapes les plus importantes dans l’Amérique du Nord pour les coureurs , explique Francis Rancourt. Les coureurs qui terminent dans les 10 premiers lors de cette étape, on les revoit souvent dans les années futures , ajoute-t-il.

« C’est une étape décisive pour le développement d’un coureur. » — Une citation de Francis Rancourt, directeur général du Tour de Beauce

Hugo Houle, gagnant de la 16e étape du Tour de France, et Pier-André Côté, champion canadien de cyclisme sur route, ont passé, entre autres, par le Tour de Beauce.