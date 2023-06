Shawinigan recevra finalement des membranes de Suez

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, croit que la menace d'une injonction a porté fruit. À la suite de la menace de cet avis d'injonction, par hasard, les avocats nous ont appelés [et nous on dit] : non, non, non, on va collaborer, tout va bien aller, ne vous inquiétez pas, donc nos avocats ont conclu une entente avec eux.

Un contrat de près de trois quarts de millions de dollars (732 818 $) a été octroyé officiellement mardi soir à Suez Technologies & Solutions de l’Eau Canada pour l’achat de 576 membranes de remplacement.

Ces membranes, qui devraient commencer à arriver dans les prochaines semaines, seront entreposées puis aussitôt qu'on aura les membranes qui s’encrasseront au point où on n'est plus capable de nettoyer, on va faire les changements au fur et à la mesure pour nous assurer une continuité dans la distribution d'eau potable , explique Michel Angers.

« Je l'ai dit et je vous le répète encore une fois, ça ne sera pas les citoyens de Shawinigan [qui vont payer]. » — Une citation de Michel Angers, maire de Shawinigan

Pour tout de suite, c'est nous qui allons payer, mais en même temps, j'ai des discussions avec le gouvernement, avec le ministère , soutient Michel Angers.

Il affirme aussi que ce montant sera ajouté aux réclamations dans le cadre de la poursuite de 23,3 millions de dollars déposée contre des entreprises dans ce dossier.

En décembre 2021, l'usine de traitement de l'eau du Lac-à-la-Pêche a été mise à l'arrêt forçant environ 30 000 Shawiniganais à faire bouillir leur eau avant de la consommer. Cette mesure a duré pendant environ sept mois.

