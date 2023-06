L’Orchestre symphonique de Thunder Bay accueille son nouveau chef résident

L’Orchestre symphonique de Thunder Bay vient de nommer Frédéric-Alexandre Michaud au poste de chef résident et ambassadeur communautaire. L'annonce a été faite, ce matin, dans une publication sur le compte Facebook de l’orchestre. Un poste qu’il occupera pendant les deux prochaines années.

Originaire de Sainte-Anne-des-Monts au Québec, M. Michaud est titulaire de deux maîtrises de l’Université McGill: une en direction orchestrale et l'autre en violon. Il complète en ce moment un doctorat en direction orchestrale sous la direction de Jean Lesage et des maestros David Itkin, Jonathan Dagenais et Mélanie Léonard.

Au cours de sa formation, M. Michaud a travaillé sous la supervision de plusieurs chefs d’orchestre de renom, notamment François-Xavier Roth en 2019, Bramwell Tovey et Yannick Nézet-Séguin en 2021, Alexander Shelley en 2021 et Alain Trudel en 2022.

Andrea Sears, présidente du conseil de l’Orchestre symphonique de Thunder Bay, souligne que Frédéric s’est démarqué non seulement grâce à sa passion et à son talent, mais aussi grâce à son dévouement envers le développement communautaire .

« Nous sommes convaincus qu’il sera un atout merveilleux pour notre orchestre ainsi que pour notre communauté. » — Une citation de Andrea Sears, présidente du conseil de l’Orchestre symphonique de Thunder Bay

M. Michaud est actuellement le directeur artistique de l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette et de son propre ensemble, les Brownies Concerto Orchestra.

Déjà présent à Thunder Bay, il entrera officiellement en fonction le 1er juillet 2023.