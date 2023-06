La White Birch doit resserrer ses normes polluantes selon Sol Zanetti

Le temps est venu pour la White Birch de resserrer ses normes d'émissions polluantes, lance le député de Jean Lesage, Sol Zanetti. Québec Solidaire et des groupes citoyens du quartier demandent au ministre de l'Environnement provincial d'établir des balises plus strictes à l'entreprise qui doit renouveler son attestation d'assainissement en juillet.

La papetière rejette 76 fois plus de composés organiques volatils que l'incinérateur , soutient M. Zanetti. Le député solidaire a récemment commandé un rapport d'analyse à partir des données publiques disponibles sur les émissions polluantes émises par la papetière.

« On a beaucoup parlé de la circulation automobile, de l’incinérateur, on a parlé des indices polluants en général, mais là il est temps de parler de la White Birch. » — Une citation de Sol Zanetti, député solidaire dans Jean Lesage

L'attestation d'assainissement, qui est renouvelée tous les cinq ans, arrive à échéance en juillet. À la lumière des données du rapport d'analyse, Sol Zanetti souhaite saisir l'occasion pour que Québec serre la vis à l'entreprise. C'est une usine extrêmement vieille. Les procédés qui sont là-dedans sont fort probablement archaïques , affirme le député.

La papetière émet chaque heure dans l'atmosphère la quantité de particules correspondant à ce qu'émettraient 2 328 poêles à granules certifiés selon les données publiques comptabilisées.

Papiers White Birch se défend

Au niveau du rejet dans l’air et du rejet dans l'eau, on répond à toutes les normes , assure Carol Gagné, superviseur environnement et service technique chez Papiers White Birch.

Il précise que l'entreprise est en constante amélioration de ses méthodes.

Pas un mauvais élève

Le ministre de l'Environnement est d'avis que la papeterie ne fait pas partie des mauvais élèves . Sur la qualité de l'air à Limoilou, Benoit Charrette soutient que la situation s'améliore . Il ajoute que ce n'est pas une question de resserrer les règles, mais d'appliquer les règles.

Sol Zanetti en compagnie de groupes citoyens Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Mauvaises odeurs

L'usine de Papiers White Birch est responsable des mauvaises odeurs dont plusieurs résidents se sont plaints ces derniers jours.

Après un bris mécanique qui causait du bruit dans Saint-Jean-Baptiste en 2021, cette fois c'est une cuvée problématique qui provoque ces odeurs, indique le porte-parole de la Ville de Québec, Jean-Pascal Lavoie.

La situation pourrait perdurer encore deux semaines , ajoute M. Lavoie. De son côté, la papeterie réplique en disant déjà observer des améliorations.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc et d'Audrey Paris