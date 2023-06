Le maire de Québec, Bruno Marchand, est parmi la vingtaine de signataires du milieu municipal et de l’habitation d’ une lettre réclamant au gouvernement de François Legault d’agir pour accroître l'offre de logement. À l'approche de la date symbolique du 1er juillet, elle fait part d’une nécessité pour « des actions concrètes et immédiates ».

C’est la crise! La question du logement c’est présentement un enjeu qui est très aigu pour lequel on n’a pas de solution à court terme , dénonce d’emblée le maire en entrevue à l’émission Première heure.

Il n’est pas le seul premier magistrat qui a signé. On retrouve aussi les noms des maires de Laval, Stéphane Boyer, de Longueuil, Catherine Fournier, de Gatineau, France Bélisle, de Rimouski, Guy Caron, et de Trois-Rivières, Daniel Cournoyer.

Les villes, et ce n’est pas juste Québec, voient leur taux d’inoccupation très bas et leur difficulté à loger des gens, notamment à faible revenu. Et, on voit que les mises en chantier du moins depuis 2023 ont diminué , poursuit Bruno Marchand.

La mairesse de Montréal figure par contre parmi les absents. Seul le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais s’y retrouve. Quand, on fait ce type de lettre-là, l’idéal, c’est d’avoir le plus de gens possible, mais en même temps il faut être capable de la livrer. Chaque fois qu'on rajoute quelqu’un il y a des délais. On a vraiment une variété d’acteurs , explique le maire.

La pénurie à Québec

Selon Bruno Marchand, le taux d'inoccupation de Québec se situe aussi sous la barre du 3 %, indiquant un déséquilibre du marché. Présentement, on est en deçà de 2 %, à 1,5 %. Mais par arrondissement ce n’est pas la même chose partout, dans Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, on est à peu près à 2,5 %, mais dans Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, on est en bas du 1 % , relate-t-il.

La situation est d’autant plus problématique pour les logements à loyer modique. C’est là où le bât blesse le plus, c’est très difficile de se trouver un logement pour les gens qui n’ont pas un revenu élevé et ça, c’est peu importe l’arrondissement , remarque le maire.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, en entrevue dans le studio de radio de la station de Radio-Canada à Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

La question du logement est aussi d’importance capitale dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre. On a besoin d’attirer des gens et on voit qu’on attire plus de gens venus d’ailleurs, mais ces gens-là, on a besoin de les loger , précise Bruno Marchand.

« On est des politiciens, notre but c’est de voir l’avenir, de voir les tendances. On est dans une crise présentement, et si on ne la résorbe pas maintenant, ça va être pire dans un an et ça va être pire dans deux ans. On ne pourra pas dire qu’on ne le savait pas. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Il propose différentes solutions que simplement augmenter les mises en chantier pour faire face à la crise. Les solutions sont multiples. À la Ville de Québec, on travaille pour faciliter les unités d’habitations accessoires sur les terrains , donne en exemple le maire.

Ça prend vraiment une stratégie d’attaque qui va couvrir l'ensemble des points de vue. Et c’est ça qu’on attend du gouvernement du Québec , résume-t-il.

Juste avant la fin de la session parlementaire, le gouvernement a d’ailleurs déposé le projet de loi 31 qui modifierait diverses dispositions législatives en matière d’habitation. Le projet et la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, ont été fortement critiqués depuis.

Avec les informations de Juliette Lefebvre et Alex Boissonneault