Un été sous le signe de la découverte à Sherbrooke

Les fêtes, les festivals, les visites guidées et les sorties en plein air feront partie des activités proposées par Destination Sherbrooke.

L’organisme soutient que Sherbrooke est le noyau urbain de la région de l’Estrie. La directrice promotion tourisme d’affaires et sportif à Destination Sherbrooke, Lyne Blouin, souligne que cet aspect de la ville sera souligné durant toute la saison.

Sherbrooke, c’est une ville au sens propre. Bien sûr, il y a la nature, mais fondamentalement, nous avons décidé d’assumer pleinement le côté urbain de la ville , indique-t-elle dans un communiqué.

« Il y a des nouveautés de toutes sortes et je vous dirais qu’elles s’inscrivent beaucoup sous l’angle de la découverte parce que les gens aiment bien, et de plus en plus, connaître le milieu où ils vont aller. »