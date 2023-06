Le programme de chauffage au bois des édifices publics de la N.-É. avance lentement

En trois ans seulement, six systèmes de chauffage au mazout auraient été convertis pour un total de 9 bâtiments chauffés aux sous-produits de bois. C’est le cas de trois écoles secondaires, des bâtiments du Collège Comunautaire de Nouvelle-Écosse à Bridgewater et Lawrencetown, du palais de justice de Bridgewater et de trois bâtiments Perennia à Bible Hill.

C'est très décevant pour l’industrie forestière , affirme le directeur général de Forêt Nouvelle-Écosse, Stephen Moore.

Il précise que plus de 100 établissements avaient été identifiés pour une possible conversion du système de chauffage lors du lancement du programme en janvier 2020 par l’ancien gouvernement libéral de la Nouvelle-Écosse.

Le virage vers les granules était une recommandation de Bill Lahey dans son rapport de 2018 sur la transformation de la foresterie en Nouvelle-Écosse. Le programme devait fournir un nouveau marché pour le bois qui aurait normalement été destiné à Northern Pulp. L'entreprise a fermé son usine d'Abercrombie Point en 2020.

Bill Lahey, président de l’Université de King's College, est l'auteur du rapport sur la transformation de l'industrie forestière en Nouvelle-Écosse présenté en 2018. Photo : Université de King's College

Stephen Moore dit que depuis cette fermeture il y a moitié moins d'entrepreneurs forestiers dans la province

Ce n'est un secret pour personne que l’industrie forestière a besoin de nouveaux marchés pour le bois de qualité inférieure , dit-il. Ce que nous constatons en ce moment, c'est que de nombreuses personnes dans le secteur ont du mal à cause du manque de marchés.

Dans un message adressé au comité permanent des comptes publics le 3 mai, le sous-ministre des Travaux publics, Peter Hackett, écrit que l'initiative de chauffage au bois du ministère des Ressources naturelles et énergies renouvelables est suspendue en attendant l'allocation du capital.

Il n'y a aucune mention de financement pour les conversions de chauffage au bois ou de nouvelles installations dans le plan d'immobilisations 2023-2024 publié par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse en mars.

L'un des nombreux gros tas de souches d'arbres et de débris de bois au dépotoir de la Municipalité régionale du Cap-Breton à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Stephen Moore croit que ces restes de Fiona pourraient servir à chauffer des bâtiments si la demande était là. Photo : Radio-Canada / Erin Pottie

Par contre, la directrice des communications du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, Adèle Poirier, dit que l'initiative de chauffage au bois n'a jamais été suspendue .

Nous travaillons avec des ministères de l'ensemble du gouvernement pour identifier les opportunités pour la phase 2 , écrit-elle dans une réponse par courriel. Nous n'avons pas d'autres informations à partager pour le moment.

Stephen Moore trouve que le programme progresse trop lentement et pas seulement pour les entrepreneurs forestiers, mais aussi pour la santé des forêts de la province.

Sans un endroit où vendre le bois mort et sans les gens pour le sortir des forêts, ce que nous voyons vraiment, c'est une augmentation du bois mort et mourant sur le sol et c'est une augmentation du combustible des feux de forêt autour de la Nouvelle-Écosse , dit-il.

Les feux de forêt fréquents de cette année démontrent, selon Stephen Moore, l'importance de nettoyer le bois mort des forêts de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Mediacentral

Ce dont nous avons besoin de la part de la province maintenant, c'est que ça bouge et qu'elle finance la conversion des systèmes de chauffage des bâtiments publics.

Stephen Moore espère que le gouvernement saura trouver l'argent pour accélérer le processus de conversions. Il assure que les entreprises qu'il représente sont prêtes à faire le travail et à nettoyer les forêts, mais ils ont besoin d’un marché établi pour le faire.