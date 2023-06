L’Église catholique a récolté un tiers des fonds promis aux survivants de pensionnats

Cette décision faisait suite à la découverte de plus de 1000 tombes anonymes d'enfants ayant fréquenté les anciens pensionnats. À ce jour, la somme de 10 051 590 $ a été recueillie.

Selon la présidente du conseil d'administration du Fonds de réconciliation avec les Autochtones, Rosella Kinoshameg, cette collecte de fonds continue d'avancer.

Selon la présidente du conseil d'administration du Fonds de réconciliation avec les Autochtones, Rosella Kinoshameg, le projet de collecte va bon train. Photo : (Gracieuseté : Health Sciences Sudbury)

Mme Kinoshameg est aussi une survivante des pensionnats pour Autochtones et espère que le montant total sera atteint.

Je pense que nous nous en sortons très bien. Nous sommes très satisfaits du montant qui a été versé au fonds , a-t-elle souligné.

D’autres survivants comme Barb Badger et son mari, Frank estiment cependant que l'Église catholique canadienne devrait agir plus rapidement.

Barb Badger et son mari, Frank, deux survivants des pensionnats pour Autochtones. Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

Ils pourraient tout aussi bien dire : nous y arriverons quand nous y arriverons. Si nous nous taisons et que nous ne poursuivons pas l'affaire, ils prendront leur temps , rétorque Barb Badger, une survivante.

Pour eux, l'Église catholique canadienne et le Vatican valent plusieurs milliards de dollars. Barb Badger et Frank Badger soulignent aussi le fait que 70 millions $ ont été dépensés pour la récente visite du pape François au Canada, dont plus de 18 millions $ provenant des seules églises catholiques canadiennes.

Les Badgers soulignent que l'Église devrait payer immédiatement l'intégralité de la somme, compte tenu de l'immensité des dégâts qu'ils ont causés.

« Dès mon premier jour au pensionnat, je n'ai entendu que des choses négatives sur les Autochtones : comment les Indiens scalpaient les colons blancs, comment ils tuaient les femmes et les enfants. Ils me frappaient avec une chaîne d'abattage. » — Une citation de Frank Badger, survivant des pensionnats pour Autochtones

Il y a environ 150 000 élèves qui ont fréquenté des pensionnats, ainsi que leurs enfants, les enfants de leurs enfants et ainsi de suite. C'est loin d'être suffisant , ajoute-t-il.

Les Badgers, qui aident de jeunes délinquants et d'autres personnes luttant contre la toxicomanie ou la perte de culture, ajoutent qu'ils ne veulent rien de cet argent, pas plus que les autres survivants âgés qu'ils connaissent.

Ils affirment cependant qu'il y a un besoin urgent de programmes pour les jeunes et que l'Église catholique doit faire plus pour arrêter cette hémorragie qu'elle a provoquée.

Après la découverte en 2021, de plus de 1000 tombes anonymes d'enfants ayant fréquenté les anciens pensionnats, l’Église catholique du Canada s'était engagée à collecter 30 millions de dollars afin de financer des projets de réconciliation. Photo : Radio-Canada / Jason Warick

Pour bénéficier de cette aide financière mise en place par l'Église catholique, les communautés autochtones peuvent faire des demandes de subventions. Rosella Kinoshameg a indiqué que près de deux douzaines de subventions ont été accordées jusqu'à présent.

Le Fonds de réconciliation avec les Autochtones est composé de quatre catégories de subventions : guérison et réconciliation pour les communautés et les familles, revitalisation de la culture et de la langue, éducation et renforcement de la communauté et dialogues pour la promotion de la spiritualité et de la culture autochtones.

Dans certaines régions des États-Unis, les montants des indemnisations pour abus contre les Autochtones sont bien plus élevés.

Par exemple, un diocèse du Minnesota a été contraint de verser 210 millions de dollars à 450 victimes d'abus commis par des membres du clergé.

Avec les informations de Jason Warick