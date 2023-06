Cette gigantesque structure de bois fera partie de l'exposition Parcours d'André Lapointe Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

C'est dans son atelier, tout près de la vieille carrière à Shediac, qu'André Lapointe nous accueille.

Il y est installé depuis plusieurs années, c'est son sanctuaire. Il fait fièrement visiter son lieu de création, et l'impressionnante collection de machineries qu'il utilise pour confectionner ses structures.

André Lapointe explique comment il utilise sa scie en lame de diamant pour trancher et travailler différents types de pierres. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

C’est jour de sortie pour ses imposantes sculptures, elles s'en iront bientôt au Musée des beaux-arts Beaverbrook à Fredericton pour un autre tour de piste.

André Lapointe en est aux derniers préparatifs pour ce qui sera l'exposition qui viendra boucler la boucle, Parcours, une exposition rétrospective sur ses 40 ans de carrière.

André Lapointe prépare ses maquettes pour l'exposition Parcours. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Il continue la visite en présentant des dessins et des modèles réduits qui lui font revisiter des souvenirs de vieilles aventures.

Il prépare avec soin les photos géantes qui seront affichées aux murs de la galerie. La plupart de ses œuvres réalisées au cours de sa carrière sont soit beaucoup trop imposantes pour être transportées, soit elles font maintenant symbiose avec la nature et sont impossibles à déplacer.

Il emballe avec minutie les maquettes représentant ses travaux précédents, tout ce qui sera présenté au public pour un retour dans le temps.

La nostalgie, au cœur de sa pratique artistique

André Lapointe propose dans son exposition Parcours, un retour sur les œuvres qui ont marquées ses 40 ans de carrière. Photo : Gracieuseté André Lapointe

De la pierre, il en a taillé, lissé, poli, et travaillé avec toutes sortes de roches. Ses œuvres sont maintenant installées aux quatre coins de l’Atlantique et même du Canada.

L'une de ses préférés reste son œuvre Archipel de sel, installée aux îles de la Madeleine.

Représentation sous forme de maquette de l'œuvre Archipel de sel. Photo : Gracieuseté André Lapointe

C'est un projet que j'aime particulièrement. Ce sont de gros blocs que j'ai sculptés aux îles et j'y ai installé un archipel dans un bassin d'eau. Les blocs de sels ont absorbé l'eau et se sont transformés et ont fait plein de fleurs de sel. La structure est vivante , se réjouit le sculpteur.

Le sculpteur André Lapointe. Photo : Site Web André Lapointe

Lorsqu’on lui demande comment tout a commencé, André Lapointe revient à nouveau dans le temps, et nous fait voyager jusqu’à Mont-Louis en Gaspésie où il a grandi.

Ses premiers amours sont les montagnes et leurs reliefs, les formes de la mer et des vagues, les tempêtes et leur violence, les forêts et les arbres de sa région natale.

Dans son approche artistique penchant vers l'Art nature, André Lapointe utilise les éléments de cette nature et les transforme dans un mouvement naturel des choses. Photo : Gracieuseté André Lapointe

Ce sont ces éléments de la nature qui feront d’André Lapointe le sculpteur qu’il est devenu. La nostalgie sera le moteur même de ses élans créatifs.

Lorsque j'ai quitté vers Montréal pour poursuivre mes études c'est vraiment à ce moment qu'il s'est ouvert un autre univers dans mon corpus de création. Avec la nostalgie de mon coin de pays, je me suis mis à imaginer les paysages d'une toute nouvelle façon , mentionne André Lapointe.

Pour reprendre les mots d'Antonine Maillet : "si je n'étais jamais parti pour Montréal, je n'aurais jamais créé la Sagouine" et c'est comme ça pour moi aussi. Quand je suis parti, il y'a eu nostalgie de mon enfance, de mon environnement, qui s'est manifesté , ajoute-t-il.

« J'ai senti que je me reconnaissais, que c'était moi, quelque chose qui était vraiment en moi. » — Une citation de André Lapointe, sculpteur

L'artiste André Lapointe décrit son œuvre comme un « corpus de sculptures en marbre local ». L'aménagement de l'œuvre n'est pas complété. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Entre l'art-nature et l'enseignement

L'autre amour de sa vie, c'est l'enseignement. Il a pu transmettre ses acquis et voir certains étudiants suivre ses pas. Après 32 ans comme mentor, il se dit choyé d'avoir été aussi bien entouré.

Pour moi ç’a été vraiment inspirant de travailler avec ces jeunes. De leur demander de produire et de créer bien, ça m'oblige à l'être moi aussi. C'est un bon échange pour moi et c'était vraiment stimulant , affirme le sculpteur.

Il partage en riant que son meilleur souvenir, c'est celui d'avoir loué un avion Cessna et d'avoir fait monter ses étudiants à bord pour survoler du ciel certaines œuvres.

Même si André Lapointe désire boucler la boucle avec cette exposition, ce n'est pas la fin de ses élans créatifs.

Il désire faire carte blanche et explorer d'autres pratiques tout en restant dans la continuité de l'art-nature.

De nouvelles aventures attendent le sculpteur, qui n'a pas terminé de tailler la nature, comme la pierre angulaire qui le ramène chez lui.