Des « hommes sirènes » font surface dans plusieurs Premières Nations au Manitoba, à cause d'un défi qui circule sur les réseaux sociaux. Selon les participants, il s’agit d’une expression d'humour particulière chez les Autochtones qui témoigne de leur résilience.

Les majestueux « hommes sirènes » ont émergé à la suite de la récente sortie de la dernière adaptation cinématographique de La Petite Sirène.

Le défi invite les participants à se transformer en créature mi-humaine, mi-poisson et à partager sur Facebook une photo de leur plus belle pose, afin de représenter leur communauté.

J'ai publié un message demandant si je devais me lancer et j'ai eu environ 40 réactions, alors j'ai décidé de le faire, pour rire , raconte Julian Baptiste, membre de la Première Nation d’Ebb and Flow dans le sud-ouest de la province.

J’ai simplement utilisé l'un de nos draps, je suis allé voir ma cousine et lui ai demandé si elle avait un vieux soutien-gorge que je pouvais utiliser , explique-t-il. Elle se demandait pourquoi j'en avais besoin. Je lui ai dit que j'essayais de faire ce truc de sirène" .

Je n'arrêtais pas de rire. J'essayais de m'arrêter quand je prenais [les photos] , raconte Julian Baptiste.

L'homme sirène de la Première Nation de Peguis, David Jeremy Stevenson. Photo : Nikki Stevenson

Les photos ont été partagées à travers les communautés autochtones du Manitoba, incitant d'autres enthousiastes à renchérir avec leurs propres clichés. Rapidement, des « hommes sirènes » ont été aperçus dans plusieurs autres Premières Nations.

Les nombreux clichés montrent des hommes allongés avec élégance sur des berges de lacs, arborant des soutiens-gorge et des draps enroulés autour des jambes.

La sirène Ron Dunsford, de la Première Nation de Little Grand Rapids. Photo : Mazilyn Dunsford

Dylan Fontaine, une sirène de la Première Nation de Poplar River. Photo : Darlene Green

Tommy Montour pose au parc Little Mountain à Winnipeg. Photo : June Montour

Le chef de la Première Nation de Dauphin River, Lawrence Letandre, dans sa tenue de sirène. Photo : Yolanda Thompson

Wilson Harper, en costume de sirène, représente la Première Nation de Garden Hill. Photo : Marleen Harper

Kenneth Desjarlais, une autre des sirènes de la Première Nation d'Ebb and Flow. Photo : Kenneth Desjarlais

Julian Baptiste dit adorer l’effet rassembleur de ce défi.

Ça fait rire tout le monde et c'est essentiellement ce que je voulais faire , affirme-t-il. L'humour est une grande partie de notre résilience , ajoute-t-il.

Pour certains, la tendance prend des allures de compétition et les photos deviennent de plus en plus sophistiquées.

Johnny Harper, de la Première Nation de St.Theresa Point, dit avoir été inspiré par une petite compétition amicale entre Norway House et Cross Lake .

Après avoir partagé des photos des « hommes sirènes » de ces communautés, les gens ont commencé à demander où se trouvait celui de St.Theresa Point, raconte-t-il. C'est à ce moment-là que d'autres membres de sa communauté lui ont demandé de se costumer.

L'homme sirène Johnny Harper pose aux côtés de Whitney Flett, déguisé en héros de bande dessinée Aquaman. Ils représentent tous deux la Première Nation de St. Theresa Point dans le nord-est du Manitoba. Photo : Eliza Harper

Chaque communauté a ses enjeux, n'est-ce pas? Elles trouveront toujours de l'humour dans leur cœur pour les aider dans ces luttes , affirme Johnny Harper.

D’après lui, certains de ces enjeux peuvent être visibles sur les photos humoristiques. Il y a un feu de forêt à proximité, donc si vous regardez notre photo, vous pouvez voir qu'il y a une fumée bleue en arrière-plan.

L’homme de St.Theresa Point raconte qu'environ six personnes l'ont aidé à s'habiller avec une tenue qui a été fournie par une femme de la communauté.

« Pour être honnête, j'étais assez gêné, mais en même temps, c'était pour le bien de la communauté, car l'humour est une grande partie de notre résilience. » — Une citation de Johnny Harper, membre de la Première Nation de St.Theresa Point

Whitney Flett s'est joint, muni de son costume d’Aquaman, pour aider St.Theresa Point à surpasser les autres communautés, raconte Johnny Harper.

En moins d'une demi-heure, les photos ont été partagées plus de 400 fois, rapporte-t-il. J'ai vu beaucoup de gens sur Facebook en rire .

Ils écrivent "ça vient de changer mon humeur de la déprime à la joie", alors vous savez quoi? Je suis content d’y participer , affirme-t-il.

Avec les informations de Janell Henry