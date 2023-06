Fini l’arrosage de pelouse avec l’eau potable à Shawinigan

Shawinigan devient l’une des premières villes du Québec à interdire complètement, et de façon permanente, l’arrosage de pelouse avec l’eau potable. Le règlement a été adopté mardi soir lors de la séance du conseil municipal.

On a eu des félicitations d'un peu partout à travers le Québec , affirme le maire Michel Angers, qui trouvait logique d’effectuer ce virage à ce moment-ci. Selon lui, Shawinigan est même la toute première à instaurer une telle mesure.

Dans un contexte où on s'insurge de la coupe d'un arbre ou des îlots de chaleur, de prendre de l'eau potable, probablement le bien le plus précieux qu'on peut pas avoir, et d’arroser notre gazon, je pense que c'est d'une autre époque , indique le maire de Shawinigan.

Michel Angers a bon espoir que les citoyens trouveront d'autres moyens d’entretenir leur gazon. Nous, à Shawinigan, on a décidé qu’il y a d'autres moyens de garder une pelouse convenable, soit avec l'herbicyclage ou autre. [...] Il y aura moyen très certainement d'utiliser des barils de pluie , donne-t-il comme exemple.

« Pensez-y, utiliser de l'eau potable pour arroser un gazon qui ressemble à un terrain de golf, c’est d’une autre époque. » — Une citation de Michel Angers, maire de Shawinigan

Au cours des trois dernières saisons estivales (2020 à 2022), une interdiction d’arrosage était en vigueur à Shawinigan (interdiction complète en 2021 et partielle en 2020 et 2022) , indique la Ville. Ces mesures avaient permis de diminuer la consommation quotidienne d’eau potable d’environ 13 %.

Dans la foulée de l’adoption de ce règlement, Shawinigan lance une campagne nommée L’interdiction d’arroser son gazon... Une ost’eau de bonne idée! un slogan qui se veut sympathique et un brin humoristique , indique la Ville par voie de communiqué.

Des exceptions permises

L’arrosage d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière ou d’une plate-bande demeure permis avec quelques restrictions.

Les résidents pourront obtenir une autorisation spéciale d’arrosage d’ensemencement pour la mise en place de nouvelles pelouses ou d’arbustes et la plantation de cèdres.

De plus, les Shawiniganais qui possèdent un système d’arrosage qui n’est pas branché au réseau de la Ville pourront arroser leur pelouse avec ce système.

Avec l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin