Un sommet pour contrer la crise des opioïdes à Sudbury

La motion proposée par le conseiller du quartier 6, René Lapierre, a été adoptée mardi.

Cette dernière souligne que les taux de mortalité liés aux opioïdes dans la ville augmentent sans cesse en dépit de nombreux efforts multisectoriels qui visent la prévention de la consommation de substances, la réduction des méfaits, la mise en place de soins et de traitements et l’application de la loi .

Le conseiller municipal René Lapierre a mis de l'avant la motion qui a été adoptée lors de la dernière réunion du conseil municipal. Photo : Avec la permission de la Ville du Grand Sudbury

Afin d’inverser cette tendance, il faut que le leadership intensifie ses actions, affirme la résolution.

Un sommet qui réunit les dirigeants locaux pourrait ainsi permettre de diffuser plus largement des idées et des stratégies sur la façon de s'attaquer à ce problème, croit M. Lapierre.

Une crise confirmée par le coroner en chef

Le coroner en chef de l'Ontario, Dirk Huyer, a présenté des données et ses réflexions lors de la réunion du conseil municipal.

En analysant et en comparant les données sur les taux de mortalité liés aux opioïdes de Sudbury à celles de la province, il confirme que le Nord de l'Ontario et Sudbury sont plus touchés que le reste de l'Ontario .

Le coroner en chef de l'Ontario, Dirk Huyer, a fait une présentation lors de la réunion du conseil municipal. Photo : CBC/Sue Goodspeed

M. Huyer suggère aux conseillers de contacter les agences, les bureaux et les organisations de santé publique afin de mieux comprendre cette crise.

« Ce sont vos communautés. Vous avez une meilleure idée de ce qui s’y passe que nous. » — Une citation de Dirk Huyer, coroner en chef de l’Ontario

Certaines tendances dans les données sur le taux de mortalité du Grand Sudbury méritent toutefois d'être explorées, fait-il valoir.

À titre d’exemple, il note que l’indicateur utilisation de plusieurs substances contribuant au décès est plus élevé dans le Nord qu'ailleurs en Ontario. Dans ces cas, les victimes de surdoses ont consommé d’autres substances comme de la cocaïne ou de la méthamphétamine. Selon M. Huyer, il est ainsi légitime et important de se demander pourquoi cela est prévalent dans votre région .

À Sudbury, davantage de consommateurs utilisent l'inhalation comme méthode pour consommer de la drogue par rapport à la moyenne provinciale, note M. Huyer, tout en précisant qu'en aucun cas cela n'explique l’important taux de mortalité.

En ce qui concerne les données relatives aux facteurs socio-économiques des victimes à Sudbury, elles demeurent similaires pour l’ensemble des victimes au niveau de la province.

De plus amples renseignements sur le Sommet sur les opioïdes du Grand Sudbury et ses objectifs seront disponibles en octobre.

Avec les informations de CBC News