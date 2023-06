La ville de Charlottetown veut qu’un refuge d’urgence soit ouvert en permanence

« Je suis certain que le gouvernement provincial maintiendra les portes du refuge d’urgence situé sur la rue Park ouvertes sur le long terme. » — Une citation de Philip Brown, maire de Charlottetown

Pour le maire de Charlottetown, Philip Brown, le refuge d’urgence ouvert en décembre dernier devrait continuer à fonctionner, car les besoins sont encore bien présents.

Il y a encore des personnes sans abris qui se retrouvent dans les parcs ou qui restent dans les campements , explique-t-il.

Ce refuge situé sur la rue Park a été créé comme une mesure temporaire et offre 50 lits à des sans-abris à Charlottetown.

Pour le maire de Charlottetown, Philip Brown, le refuge d’urgence ouvert en décembre dernier représente une solution à court terme, alors que la mairie prépare sa stratégie. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Selon la mairie, il s'agit d'une solution à court terme pour l’itinérance en attendant une stratégie durable.

La solution sur le long terme est la construction de plus de logements sociaux, abordables et sociaux, et les responsables sont les gouvernements provincial et fédéral , ajoute le maire de Charlottetown.

L’initiative de la ville

Le conseil municipal de Charlottetown a approuvé à l'unanimité la création d’une équipe d'intervention intermunicipale pour traiter ce dossier, lundi soir.

Pour le conseiller Kevin Ramsay, qui préside le comité des services de protection et d'urgence de la ville, la municipalité doit s'organiser le plus rapidement possible.

« Nous essayons d'être proactifs plutôt que réactifs. » — Une citation de Kevin Ramsay, conseiller municipal

Le mandat de cette équipe n'a pas encore été élaboré, selon Kevin Ramsay.

Pour le conseiller municipal Kevin Ramsay, qui préside le comité des services de protection et d'urgence de la ville, la mairie doit être proactive en matière d'itinérance. Photo : Radio-Canada / Jessica Doria-Brown

Le maire Philip Brown avance néanmoins que cette équipe devrait être composée des membres des municipalités de Charlottetown, de Cornwall et de Stratford et devrait jouer un rôle d’orientation.

La ville n’est responsable que du zonage et des déménagements, et nous avons même un programme d' assistance financière pour aider les partenaires et les organismes non gouvernementaux à construire des logements abordables et publics , explique-t-il.

Les pistes de solutions

Pour Jeff Karabanow, professeur en travail social à l'Université Dalhousie, les solutions de court terme jouent aussi un rôle important.

« Rester dehors durant l'été ou l'hiver, ce n’est vraiment pas bon pour les gens, en ce qui concerne la toxicomanie et la santé mentale. » — Une citation de Jeff Karabanow, professeur en travail social à l'Université Dalhousie

Il souligne néanmoins que les investissements devraient se concentrer en grande partie sur les solutions durables.

On n'a pas investi dans les logements publics il y a 30 ans , donc on fait un catch-up maintenant , ajoute-t-il.

Jeff Karabanow est le cofondateur du refuge Out of the Cold et professeur à l’école de travail social de l’Université Dalhousie, à Halifax. (Photo d'archives) Photo : Autre banques d'images / Maryanne Dupuis

Sans abris pas invités

Toutefois, les sans-abris n’ont pas encore pris part à la discussion des solutions de la capitale insulaire.

Pour le maire de Charlottetown, il faut d’abord avoir une structure en place pour après consulter les gens en situation d'itinérance.

« C'est très important d'inviter les personnes [...] car ce sont ces personnes qui vivent les conséquences de la hausse du coût de la vie, du manque de financement dans nos services de santé. » — Une citation de Janelle Leblanc, coordonnatrice du Front commun pour la justice sociale

Coordonnatrice au Front commun pour la justice sociale à Moncton, Janelle LeBlanc explique que les sans-abris peuvent apporter des contributions importantes à ce type de discussion.

Ces gens sont touchés par ces problématiques et proposent de bonnes solutions aussi , ajoute-t-elle.

Janelle LeBlanc est coordonnatrice provinciale au Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick, à Moncton. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Le ministère du Logement de l’île assure que le refuge d'urgence de la rue Parc reste ouvert.

Néanmoins, une décision sur son avenir devrait être prise à l'augmentation, car le permis de fonctionnement de ce refuge arrive à échéance en octobre prochain.

Avec des informations de Tony Davis, CBC