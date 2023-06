Alors que les séances d’avril et de mai avaient fait l’objet d’une forte mobilisation de la part des commerçants qui déplorent la hausse de 31 % du taux de taxe foncière, la rencontre de juin a été moins courue et s’est déroulée dans une ambiance plus harmonieuse.

Une quarantaine de personnes, comparativement à 150 en avril, s’étaient tout de même déplacées dans la salle du conseil.

En mai, des membres du comité de commerçants Oui à une gestion municipale responsable avaient exigé des réponses, avant le 23 mai, à une foule de questions très précises aux élus sur la gestion des finances municipales.

C’est finalement le 20 juin que la Municipalité fera le point sur le grand travail de réorganisation des finances , tel que décrit par le maire Antonin Valiquette.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, indique que la rencontre du 20 juin permettra de présenter des projections pour le budget 2024. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On a regardé chaque ligne du budget pour voir où on pouvait faire des gains en optimisation, faire des gains en matière de retour de revenus, faire de coupes avec le moins d’impact possible pour la population qu’on dessert , explique M. Valiquette. Ce grand travail a été fait et c’est le résultat de ça qu’on va présenter le 20 juin.

La rencontre sera aussi l’occasion de présenter une version révisée du programme triennal d’immobilisations, car la version rédigée en 2022 ne tenait plus la route en raison du contexte économique .

« On veut montrer qu’on a une gestion très responsable des finances publiques et de l’impact que ça va avoir, ce qu’on prédit à ce moment-ci, pour l’année financière 2024. » — Une citation de Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine

On fait preuve de transparence et on va parler de l’année financière 2024 plus tôt que d’habitude parce qu’on sait que la population est inquiète, à juste titre, de savoir ce qui les attend , ajoute le maire.

Une quarantaine de citoyens ont pris par à la rencontre du conseil mardi soir. La période de questions a duré moins de 25 minutes, comparativement à 1h15 le mois dernier. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les commerçants plus discrets, mais toujours mobilisés

Le porte-parole du comité des commerçants, Jacky Poirier, qui a récemment démissionné de son rôle de président de Tourisme Îles de la Madeleine, était présent à la séance mardi. Contrairement aux dernières séances où il s’était présenté au micro à plusieurs reprises, il n’a pas pris la parole.

Quand on a reçu l’ordre du jour et l’annonce de la rencontre du 20 juin, on s’est concerté et on a décidé de ne pas intervenir ce soir, à moins qu’il y ait des points plus chauds durant la séance , explique-t-il.

« On a décidé de garder nos questions pour la séance du 20 juin et on espère que les gens vont être en grand nombre pour avoir des réponses. La mobilisation est toujours là et va continuer. » — Une citation de Jacky Poirier, porte-parole du comité Oui à une gestion municipale responsable

Jacky Poirier a d’ailleurs salué ce qu’il qualifie de plus grande ouverture de la part de conseillers et du maire lors de la séance de mardi soir.

Le porte-parole du comité des commerçants, Jacky Poirier, n'a pas pris la parole lors de la période de questions mardi soir. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On a demandé plus souvent si les gens avaient de questions et des commentaires sur le dérogations et il y a eu plus d’explications aussi par rapport au dossier. On nage moins dans l’inconnu ,croit-il.

Le maire Antonin Valiquette a d’ailleurs précisé qu’il avait mis en place cette nouvelle façon de faire à la suite d’une suggestion d’un citoyen.

C’est une habitude que j’ai l’intention de garder, d’expliquer plus en détail chacun des points, d’où vient l’argent et ce qui motive la décision et de faire participer davantage les conseillers dans ces explications-là, affirme M. Valiquette.

Une maison à 520 000 $ achetée par la Municipalité

La période de questions a tout de même fait l’objet de quelques interrogations liées à la gestion des finances municipales.

Le citoyen Donald Bourgeois s'est rendu au micro pour demander des explications aux élus concernant l'achat d'une résidence par la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

Le citoyen Donald Chiasson a questionné la pertinence de l'achat d'une maison par la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le conseil municipal a confirmé avoir acquis une maison de huit chambres à Gros-Cap à un coût frôlant les 520 000 $, au début de l'année 2022, dans le but de loger un dizaine de moniteurs de camp de jour provenant de l'extérieur de l'archipel.

Cette acquisition financée à même le fonds de roulement municipal et les revenus issus des parcs éoliens n’a pas fait l'objet d'une résolution en séance publique. Elle a plutôt été approuvée lors d'une rencontre du comité exécutif.

Invités à justifier l’achat de cette propriété, les élus ont argué que cette acquisition était la solution trouvée pour éviter la fermeture des camps de jour.

De gauche à droite, Benoit Arseneau (conseiller), Roger Chevarie (conseiller), Antonin Valiquette (maire), Richard Leblanc (conseiller), Hugues Lafrance (conseiller) et Gaétan Richard (conseiller). La conseillère Sara Vigneau était absente lors de la photo. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La Municipalité a fait ce que plusieurs employeurs des Îles font, elle s’est acheté une maison pour héberger ces employés-là , a expliqué le maire Antonin Valiquette. Le service de camp de jour est extrêmement important pour les parents de centaines d’enfants aux Îles.

C’est un projet qu’on a mis en place parce qu’on faisait face à un mur. C’est un investissement qu’on a fait et le jour où la Municipalité décidera de se départir de cette maison-là, on va récupérer nos billes , a renchéri le conseiller de Grande-Entrée, Gaétan Richard.

« Au moment où l’on se parle, se départir de cette maison signifierait pratiquement tuer les camps de jour et ce n’est pas ce qu’on veut. » — Une citation de Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine

La Municipalité a aussi précisé avoir conclu des ententes avec la direction du campus collégial des Îles pour que la maison serve de lieu d'hébergement à des étudiants provenant de l'extérieur des Îles durant l'année scolaire.

D’autres pourparlers sont en cours pour rentabiliser au maximum l'utilisation de la maison douze mois par année.