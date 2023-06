En 2022, les eaux profondes du golfe ont dépassé le seuil de 7 °C. C'est la première fois qu'une température aussi élevée est observée depuis le début de l'enregistrement de ce type de données, en 1915.

Les chercheurs de l'Institut Maurice-Lamontagne ont étudié les températures à différentes profondeurs dans le Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

Depuis 2015, on est en record centenaire. Chaque année, c’est plus chaud que la dernière année. Depuis ce record-là de 2015, ça a augmenté de 1 °C , indique Peter Galbraith, qui est chercheur en océanographie pour Pêches et Océans Canada.

La situation n’est pas plus rose pour les eaux de surface, influencées par la température atmosphérique. Selon les données présentées par M. Galbraith, la température moyenne enregistrée de mai à novembre 2022 a augmenté de 1,6 °C si on la compare aux données compilées depuis 1981.

La crevette nordique dans l’eau chaude

Selon la chercheuse spécialisée en écosystèmes halieutiques et en approche écosystémique Marie-Julie Roux, l’augmentation de la température des eaux fait des gagnants et des perdants parmi la faune marine.

Des espèces comme le homard et le sébaste atlantique profitent de la situation. La chercheuse note d’ailleurs une augmentation de l’habitat favorable au homard au sud du Golfe. La dominance du sébaste atlantique se maintient , ajoute Mme Roux.

La crevette nordique, la morue arctique et le flétan du Groenland préfèrent les eaux froides. Ces espèces s’adaptent donc difficilement au réchauffement des eaux.

Est-ce à dire que la crevette nordique est menacée de disparition?

C’est une éventualité. L’éventualité qui est plus plausible, c’est que l’espèce va devenir commercialement éteinte. C’est-à-dire qu’elle va être en abondance plus faible dans l’écosystème, une abondance qui n’est pas en mesure de supporter une activité de pêche commerciale , constate Mme Roux.

La crevette nordique pourrait devenir commercialement éteinte, selon les experts. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Les changements se font toutefois graduellement. La première étape, c’est que les conditions deviennent défavorables et on déménage. On essaie de voir si on peut trouver les conditions qui nous sont favorables ailleurs dans l’écosystème. La deuxième, c’est qu’on n’est pas capable d’éviter les conditions qui nous sont défavorables et à ce moment-là, on va avoir une diminution de la croissance, des effets sur la reproduction et éventuellement l’abondance , résume-t-elle.

L’oxygène en baisse dans l’estuaire

Autre ombre au tableau : l’oxygène était aussi en baisse dans l’estuaire du Saint-Laurent en 2022. Les eaux qui cheminent vers l’estuaire sont plus chaudes, mais aussi plus pauvres en oxygène.

On parle maintenant dans les niveaux minimum de saturation en oxygène qui avoisine les 11, 12 %. Pour se donner un exemple, à partir de 10 % de saturation en oxygène, il n’y a à peu près plus d’espèces de poissons ou d’invertébrés qui peuvent vivre là encore longtemps , précise Marjolaine Blais, biologiste en océanographie pour Pêches et Océans.

Mme Blais précise qu’on note présentement un phénomène accru d’hypoxie, soit une faible teneur en oxygène. Bientôt, on va parler d’anoxie, c'est-à-dire qu’il n’y a plus d’oxygène ou très, très peu , ajoute-t-elle.