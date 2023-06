L’usine de batteries Volkswagen coûtera 16,3 G$ à Ottawa, estime le directeur du budget

La construction de l'usine doit commencer l'an prochain et devrait être terminée en 2027. L’usine de batteries – la première du genre ouverte par Volkswagen en Amérique du Nord – occupera une superficie qui équivaut à 210 terrains de soccer.

L'usine doit produire des batteries pour alimenter jusqu'à un million de voitures électriques par année.

Dans le cadre de l’entente conclue avec le constructeur allemand, le fédéral doit octroyer de 8 à 13 milliards de dollars sur 10 ans pour la construction et le fonctionnement de l'usine, soit un investissement initial de 700 millions et des subventions subséquentes pour chaque batterie fabriquée et vendue par Volkswagen.

Or, comme c’est souvent le cas avec les grands projets, cette usine devrait coûter passablement plus cher que prévu aux Canadiens.

« Selon notre analyse, l’engagement financier du gouvernement fédéral à l’endroit de Volkswagen totalisera environ 16,3 milliards de dollars pendant la période visée par l’accord. » — Une citation de Yves Giroux, directeur parlementaire du budget

Ajustements fiscaux

Une bonne partie de l'augmentation des coûts du projet pour Ottawa provient essentiellement d'un montant de 2,8 milliards de dollars d'ajustements fiscaux que le fédéral consentira à Volkswagen pour égaler les incitatifs après impôt qu'offrent les États-Unis dans le cadre de leur Inflation Reduction Act, un plan de 478 milliards de dollars pour consolider leur virage vert.

D'après les calculs du DPB, le coût du soutien financier d’Ottawa au projet se décline comme suit :

12,8 milliards de dollars en soutien à la production;

700 millions de dollars pour la construction de l’usine issus du Fonds stratégique pour l’innovation;

2,8 milliards de dollars d’ajustements fiscaux pour égaler le soutien après impôt offert dans le cadre du Inflation Reduction Act américain.

Le premier ministre Justin Trudeau a promis un soutien financier de 13 milliards de dollars à Volkswagen pour la construction d'une usine de batteries à St. Thomas, en Ontario. Photo : The Canadian Press / Tara Walton

Retombées marginales

Quant aux retombées économiques promises, le DPB , qui s'est penché principalement sur les retombées de la construction de l'usine, conclut : Ces retombées sont marginales. Nous estimons que la construction de l’usine augmenterait le PIB réel de 0,01 % par rapport à la projection de base d’ici la fin de 2027, de même que le niveau d’emploi, avec 1400 nouveaux postes d’ici la même échéance.

Plus de détails suivront