Politique 713 : une surcharge de travail pour les psychologues scolaires déjà débordés

La mise en œuvre des changements à la politique 713 risque d’ajouter une charge importante de travail aux psychologues et aux travailleurs sociaux des écoles, qui sont déjà débordés par les effets de la pandémie sur la santé mentale des jeunes.

Au Nouveau-Brunswick, 58 % des postes de psychologues dans les écoles de la province sont actuellement vacants.

La situation est pire dans le secteur anglophone, où 84 % des postes de psychologues dans les écoles anglophones ne sont pas pourvus, ce qui représente un psychologue pour 10 000 élèves.

Des professionnels débordés

Le District scolaire francophone Sud est dans un position enviable, puisque l'ensemble de ses postes de psychologues sont pourvus. Mais des inquiétudes demeurent en ce qui a trait à leur charge de travail, explique la directrice générale du District scolaire francophone Sud (DSFS), Monique Boudreau, en entrevue à l’émission La matinale.

Ces professionnels sont dans plus d'une école et ils sont déjà débordés. On connaît les problèmes de santé mentale, surtout depuis la pandémie. Ça fait qu'on craint que cette charge-là va leur tomber sur les épaules , indique Mme Boudreau.

Il y a actuellement un psychologue scolaire pour 1160 élèves et un travailleur social pour 1083 élèves au DSFS , précise Mme Boudreau.

Le ministère de l’Éducation a dévoilé la semaine dernière les changements faits à la politique 713 sur l’orientation sexuelle et l'identité de genre.

Dans cette nouvelle version, les écoles ne pourront pas utiliser le prénom ou pronom choisi d’un élève sans en aviser les parents. Si l’autorisation n’est pas possible, l’enfant sera dirigé vers des ressources scolaires, comme un psychologue ou un travailleur social.

Mais Mme Boudreau attend des précisions sur la mise en œuvre de ces mesures, car note-t-elle, dans certains cas selon l’âge des élèves, une autorisation parentale est nécessaire pour diriger un enfant vers des services psychologiques.

Un processus problématique

D’ailleurs, la directrice générale a plusieurs doléances envers le processus qui a mené à la révision de la politique.

D'habitude, lorsqu'on amène une révision à une politique, le Conseil d'éducation est toujours consulté, puis on nous donne plusieurs semaines aussi pour réagir. On nous explique les changements , indique-t-elle

Selon la directrice, cette fois, les conseils d’éducation ont émis leurs commentaires, mais le dialogue ne s’est pas déroulé comme d’habitude.

« C'est ça qui qui nous rend mal à l'aise. On aurait aimé être consultés davantage. » — Une citation de Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud

Le ministère lui a affirmé qu’un guide sera envoyé aux écoles. Comme la politique révisée n’entre en vigueur que le 1er juillet, Monique Boudreau attendra le retour du personnel à l’école en août pour donner des directives plus claires aux écoles, en espérant avoir d’ici là réponse à ses questions.

Avec des informations de l’émission La matinale d’ICI Acadie et de CBC